Lonzo Ball impatient de retrouver un vrai rôle de meneur de jeu

Chicago a été l’une des franchises les plus actives dans cette « free agency ». En plus de DeMar DeRozan, le management a mis la main sur l’un des joueurs les plus convoités avec Lonzo Ball, pour entourer leur leader Zach LaVine.

Obtenu dans un « sign-and-trade » en échange de Tomas Satoransky, Garrett Temple et d’un second tout de Draft, Ball va connaître un nouveau projet ambitieux dans un rôle qui lui sied mieux.

Chez les Pelicans, l’ancien numéro 2 de la Draft se décalait parfois au poste 2, celui d’arrière, pour laisser la place à Jrue Holiday ou Eric Bledsoe. À Chicago, la formule sera simple. Lonzo Ball en poste 1, meneur de jeu donc, aux côtés de Zach LaVine.

« Je veux juste faire ce que j’ai fait durant toute ma vie, c’est-à-dire jouer meneur, diriger une équipe et donner le ton défensivement en volant des ballons. Je joue avec de l’énergie et crée une bonne atmosphère à laquelle tout le monde veut vraiment faire partie pour gagner des matchs », commence Ball.

En constante progression offensivement

Le nouveau numéro 2 des Bulls était l’une des principales cibles de la « free agency ». Fort d’une saison à 14.6 points, 5.7 passes, 4.8 rebonds et 1.5 interception de moyenne, Ball était surveillé par Boston, Indiana, Toronto en plus de Chicago. Pour autant, le meneur explique que le choix s’est fait naturellement. « C’était l’équipe qui a vraiment montré un intérêt pour moi. Au bout du compte, je veux aller quelque part où je suis apprécié et où je peux jouer mon jeu et je pense que Chicago est un endroit parfait pour moi. »

Présenté comme un joueur naturellement doué à la passe mais limité à 3-points, Ball n’a cessé de progresser dans ce domaine depuis son arrivée dans la ligue. De 30.5% de réussite, dans sa première année, il est passé à 32.9, puis 37.5 et enfin 37.8% cette année. Et tout ça en prenant maintenant plus de 9 tirs derrière l’arc.

Grâce à cette amélioration, sa moyenne de points a suivi le même chemin en commençant à 10.7 pour ensuite grimper jusqu’à 11.8 puis 13.2 et 16.5 unités cette saison. Ajoutez à cela ses qualités naturelles d’intercepteur et vous obtenez un joueur complet. « Je vais faire tout ce que le coach me demande. Je peux faire beaucoup de choses sur un terrain. »

Il ne veut pas être utilisé comme un simple shooteur extérieur

L’intéressé en a profité pour adresser un petit tacle aux Pelicans et à son ancien entraîneur Stan Van Gundy. « Ils pensaient que c’était ce qu’il y avait de mieux pour l’équipe (le fait qu’il joue sans ballon), donc je l’ai fait. Mais je ne suis pas du genre à me cacher dans le corner. Je vais faire ce qu’on me demande du mieux que je peux », ajoute le joueur de 23 ans.

Né en Californie, l’ancien d’UCLA a été balancé voire grisé sous le feu des projecteurs lors de son arrivée chez les Lakers. Depuis son passage en Louisiane, le joueur respire et progresse bien loin de l’agitation liée aux Lakers et à son père.

« Mon père a tout le temps fait partie de ma vie. Il a toujours été bruyant. Mais maintenant il se concentre plus sur mes frères (LiAngelo et LaMelo). Aujourd’hui je suis qui je suis et il ne peut plus vraiment faire grand chose pour moi. En tant que père, il m’a beaucoup donné et je l’aime pour ça. Mais maintenant c’est mon travail, ça ne concerne que moi. Il a fait ce qu’il pouvait pour moi et maintenant il aide les deux autres. »

Et ce n’est pas plus mal comme ça.