Pour l’instant, les Raptors veulent garder Goran Dragic

On savait déjà que Kyle Lowry allait rejoindre le Heat cet été et c’est désormais officiel, puisque The Athletic a confirmé la nouvelle en annonçant le montant du contrat qui s’élève à 85 millions de dollars sur trois ans.

La venue de Kyle Lowry du côté de « South Beach » officialise donc le départ de Precious Achiuwa et Goran Dragic. Une destination qui n’est pas à la hauteur des espérances de ce dernier car le Slovène affirmait récemment vouloir évoluer aux côtés de son compatriote Luka Doncic à Dallas.

Sauf que d’après Marc Stein, les champions NBA 2019 ne semblent, pour le moment, pas disposés à céder aux exigences de Goran Dragic. Du moins pas sur la forme d’un « buyout » ni d’un transfert insignifiant.

Toronto vient de tourner une page de son histoire avec le départ de son meneur et entre pleinement dans une phase de reconstruction. Par conséquent, chaque choix de Draft ou joueur peut aider l’équipe de Masai Ujiri à accélérer le processus afin de revenir le plus vite possible dans les hauteurs de l’Est.

Malgré ses 35 ans, Dragic a encore de belles choses à offrir en NBA, notamment comme sixième homme, rôle qu’il a occupé à Miami ces dernières années. Le meneur pourrait par exemple s’imposer comme le leader des remplaçants au Canada. Et s’il venait à partir, comme il jouit encore d’une belle côte sur le marché, les Raptors voudront récupérer une bonne contrepartie. Voilà pourquoi l’idée de le couper n’est pas à l’ordre du jour.

LEXIQUE

Buy-out : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.