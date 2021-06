Orlando : trois nouvelles pistes pour le poste d’entraîneur

Depuis jeudi, et la démission de Rick Carlisle, sept franchises se sont mises en quête d’un nouveau coach, et le Magic multiplie les pistes pour griller la politesse à des équipes plus ambitieuses.

Pour remplacer Steve Clifford, les dirigeants cherchent un technicien capable d’encadrer et de tirer le meilleur d’un effectif très jeune et en reconstruction. On sait qu’ils avaient des vues sur Jason Kidd, Becky Hammon et Wes Unseld Jr, et on apprend aujourd’hui, via The Athletic, qu’ils ont demandé l’autorisation de rencontrer trois assistants actuellement en lice durant les playoffs.

Il s’agit d’abord de Willie Green, un ancien de la maison puisqu’il a disputé sa dernière saison en carrière au Magic. C’était en 2015. Depuis il a travaillé comme assistant pour les Warriors, et depuis deux ans pour les Suns.

Ensuite, il y a Charles Lee, bras droit de Mike Budenholzer aux Bucks. Âgé de 36 ans, il était déjà aux côtés de Mike Budenholzer à Atlanta, et il fait partie de cette nouvelle génération d’entraîneurs, à l’image de Taylor Jenkins, lui aussi passé par les Bucks.

Enfin, il y a un habitué des entretiens : Ime Udoka. Formé aux Spurs, il est assistant depuis neuf ans, et après sept ans aux côtés de Gregg Popovich, il a travaillé avec Brett Brown aux Sixers, et depuis cette saison avec Steve Nash.

À ces noms, il faut ajouter une rumeur persistante, celle d’une candidature de Penny Hardaway, actuellement coach de Memphis en NCAA. Si le Magic veut marquer le coup, c’est une piste à ne pas négliger.