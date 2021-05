Le MVP de la nuit | Domantas Sabonis, la plaque tournante des Pacers

En l’absence de Malcolm Brogdon et de Myles Turner, Domantas Sabonis tient la baraque du côté des Pacers. L’intérieur des Pacers a encore été impressionnant sur le parquet des Cavs cette nuit, avec 21 points (8/15), 20 rebonds, 9 passes, 2 interceptions et 4 contres. Soit un joli 45 d’évaluation.

C’était son 45e double-double de la saison, à cinq unités de la meilleure marque de la franchise en la matière (50), qu’il avait lui-même établie la saison passée.

Il n’a pas assez de matches restants devant lui pour faire mieux cette année. Le gaucher a de toute façon une autre priorité aujourd’hui. Avec moins d’une semaine de compétition, l’objectif est de terminer le plus fort possible dans l’optique du « play-in » à l’Est.

« Chaque match a son importance, on a vu que les Wizards avaient perdu mais cela ne dépend que de nous. On veut finir aussi bien classés que possible » affiche l’intérieur, passé tout près de son 9e triple-double de la saison. « Le plus important est de continuer à distribuer la ballon parce que c’est agréable pour tout le monde. »

Un triple-double de moyenne en mai

En témoignent les 32 passes décisives des Pacers, pour 44 tirs inscrits, cette nuit. Dont 9 pour le Lituanien, 7 pour T.J. McConnell ou encore 10 pour Caris LeVert. « J’apprécie vraiment construire cette alchimie avec ces gars et Domas est probablement le meilleur intérieur passeur avec lequel j’ai joué. Son talent est spécial », complimente l’ancien arrière des Nets, auteur de 20 points.

« J’adore jouer les pick-and-roll et le jeu à deux avec quelqu’un d’aussi agressif que Caris », renvoie Domantas Sabonis, qui n’oublie pas saluer la performance du facteur X, Kelan Martin. « Il a été énorme. Il est toujours resté agressif et prêt. C’était l’un de ces soirs où il a pris feu et nous a donné de l’énergie. »

Une énergie collective qui permet à Indiana (32v-36d) de chiper la 9e place à l’Est aux Wizards (32v-37d), tout en s’éloignant de Chicago (29v-39d), 11e, et en se rapprochant des Hornets (33v-35d), 8e.

Sur ce mois de mai, en six matches, Domantas Sabonis fait du Russell Westbrook en tournant à 26 points (67% aux tirs dont 44% de loin), 15 rebonds et 10 passes !