Programme du soir | Un décisif Celtics – Heat dès 19h00, Clippers – Knicks à 21h30

C’est bientôt la fin du marathon de la saison régulière, et ça se transforme en sprint pour beaucoup d’équipes.

À 21h30 (beIN Sports 3), les Clippers accueillent les Knicks alors que les Pelicans ont besoin d’une victoire chez les Hornets (01h00), afin de rester en vie dans leur course au « play-in ».

À suivre également le choc de la conférence Ouest entre les Lakers et les Suns, à partir de 04h00.

