Draft 2021 : le shooteur Moses Moody prend un agent

Considéré comme l’un des meilleurs freshmen de la saison, et élément moteur d’Arkansas, Moses Moody a annoncé sur le plateau d’ESPN qu’il avait signé avec un agent pour s’inscrire dans la Draft. C’est l’un des meilleurs arrières de la cuvée 2021, et il a terminé la saison avec près de 17 points et 6 rebonds de moyenne.

Attendu entre la 10e et 20e place de la Draft, il est comparé à Allan Houston ou Joe Johnson pour la qualité de son tir, mais aussi ses très bons fondamentaux qui lui permettent de piéger son défenseur par un « pull up jumper » ou d’aller au cercle sur un premier pas rapide. C’est donc un pur shooteur, et c’est évidemment très précieux dans la NBA actuelle.

« J’ai répété plusieurs dois que Moses gérait sa carrière au quotidien comme un pro, et il sera au-dessus du lot quand il débutera sa carrière pro » a réagi son coach Eric Musselman. « Moses a été capable de dévoiler des talents multiples, comme meilleur marqueur et second rebondeur de l’équipe, et on pense qu’il a progressé tout au long de la saison pour se mettre lui-même dans cette position. »