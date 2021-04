Les Grizzlies signent un joli coup à Philadelphie

Les Grizzlies ont profité de l’absence de Joel Embiid, ménagé pour cause de « back-to-back », pour tirer leur épingle du jeu sur le parquet des Sixers. Dominateurs pendant trois quart-temps, au point de compter jusqu’à 27 points d’avance, Memphis s’est signalé par une défense de fer et un collectif bien huilé (8 joueurs à 8 points et plus, 30 passes décisives) avec notamment un Grayson Allen (15 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions, 2 contres) déterminant dans la série qui a mis les Sixers dans les cordes au retour des vestiaires.

Memphis lance les hostilités par deux alley-oops entre Dillon Brooks et Jonas Valanciunas, puis deux paniers de suite de Brooks afin de prendre les commandes. Les deux 3-points de De’Anthony Melton en fin de premier quart-temps affichent alors les ambitions d’un groupe déterminé à réussir un coup en Pennsylvanie (22-29).

De’Anthony Melton confirme en scorant cinq points de plus, il faut alors un 8-0 marqué par les missiles extérieurs de Seth Curry et Mike Scott pour voir Philly repasser sous les 10 points d’écart (38-33).

Mais les Grizzlies repartent de plus belle, entre le panier à 3-points de Grayson Allen et le festival Brooks, auteur d’un panier derrière l’arc, un dunk puis un 3+1 suite à une faute (très sévère) de Ben Simmons, permettant à nouveau à Memphis de compter 10 longueurs d’avance à la pause (42-52).

Le coup de chaud de Grayson Allen

C’est au retour des vestiaires que le match bascule complètement, les hommes de Taylor Jenkins débutant le troisième quart-temps par un 14-2, série au cours de laquelle Grayson Allen s’illustre par trois fois à 3-points.

Rapidement relégué à -20 (46-66), Philly ne parvient pas à contenir le trio Morant-Brooks-Valanciunas qui poursuit alors l’œuvre des Grizzlies.

Servi par un Ja Morant très actif au rebond, Brandon Clarke prend le relais avec un gros dunk « and-one », laissant ensuite le soin au duo Melton-Bane d’artiller de loin pour conclure un troisième quart-temps à sens unique, remporté 45 à 29, pour afficher 26 points d’écart au score (71-97).

Un matelas plus que confortable pour aborder le dernier acte sans pression et qui permet à Memphis de repartir de Philadelphie avec une victoire, en plus de voir son bilan repasser au positif (100-116).