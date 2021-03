Les Suns découvrent la pression des hauteurs

La solidité mentale et physique des Suns est mise à rude épreuve depuis le début de la deuxième partie de saison. Jusqu’à présent, les coéquipiers de Chris Paul ont plutôt bien géré, mais les récents revers à domicile face à Indiana (111-122) et surtout contre Minnesota (119-123), défaite marquée par les 42 points d’Anthony Edwards et les 41 de Karl-Anthony Towns, doivent servir d’avertissement pour la suite.

Sur cette sortie ratée, Monty Williams n’a pas manqué de faire son auto-critique, endossant l’entière responsabilité de cette défaite.

« Je n’avais pas préparé nos gars à jouer, mentalement, tactiquement, dans tous les domaines. Nous n’étions pas prêts. C’est entièrement de ma faute. Quand deux gars peuvent marquer 83 points, je n’ai pas fait les ajustements nécessaires contre eux pour nous donner une chance d’être à notre meilleur niveau, mais ça se résume au fait que notre équipe n’était pas prête à jouer. Et c’est entièrement de ma faute ».

Revoir la défense et les ballons perdus

Même si la franchise de l’Arizona a rectifié le tir dans la foulée en s’imposant le lendemain face aux mêmes Wolves (113-101), et ce malgré l’expulsion rapide de Monty Williams, ce dernier a évoqué les points sur lesquels sa formation allait devoir se reprendre afin de conserver son statut jusqu’au bout.

La défense y tient une part importante, les Suns ayant encaissé 120 points et plus à trois reprises sur leurs cinq matchs depuis la reprise, mais aussi les ballons perdus. Lors de sa première confrontation face à Minnesota, Phoenix avait ainsi perdu 22 ballons dont 10 dans le premier quart-temps.

« On ne devrait jamais accepter de perdre autant de ballons », a rappelé coach Williams, qui n’a par ailleurs pas manqué de faire son auto-critique et d’endosser entièrement la responsabilité de la dernière défaite en date de son équipe. « En l’occurrence, c’était dû à un manque d’attention, un manque de mise en place. Toutes les choses sur lesquelles nous devrions nous concentrer à l’entraînement, nous ne les avons pas faites à un niveau élevé. Et encore une fois, c’est de ma faute ».

Mieux appréhender les matchs face aux « petits »

Aussi fort par sa qualité de percussion sur un terrain que par ses punchlines dans son discours, Mikal Bridges a également regretté l’attitude de son équipe. « Nous avons joué en dessous de notre adversaire et nous ne faisions que regarder notre place au classement. Nous n’avons pas maintenu notre niveau sur 48 minutes, et ils ont joué plus dur que nous ».

De ce point de vue, la double confrontation face aux Wolves, derniers de la classe, sera peut-être salutaire pour Phoenix. D’autant que les Suns vont à nouveau se présenter en favoris sur les prochains matchs, dès aujourd’hui face aux Lakers désormais privés de LeBron James et Anthony Davis puis lors du road-trip de quatre matchs qui va suivre, à Miami, Orlando, Tampa et Charlotte.