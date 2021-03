Parmi les autres rencontres à suivre, Rudy Gobert et le Jazz sont à Washington à partir de 00h00 alors que Phoenix reçoit Minnesota à partir de 03h00. Au même moment, sur beIN Sports Max 4, Damian Lillard et les Blazers seront de leur côté opposés à Zion Williamson et ses Pelicans !

Mais ce soir, c’est aussi le début de la « March Madness », avec le « First Four » qui détermine les quatre derniers invités du tournoi. Quatre matchs donc au programme, dans chacune des quatre régions :

22h10 | Texas Southern – Mount St. Mary’s

23h27 | Drake – Wichita State

01h40 | Appalachian State – Norfolk St

02h57 | UCLA – Michigan State

Pour rappel, si vous voulez suivre la « March Madness » en intégralité, il faut s’abonner au ESPN Player.

ESPN PLAYER, SEUL MOYEN DE REGARDER LA MARCH MADNESS

– ESPN Player va diffuser les 67 rencontres de la March Madness, Final Four et Finals compris

– Branchez-vous sur ESPN Player pour suivre toute la March Madness du 18 mars au 5 avril grâce à ce lien https://bit.ly/ESPNBasketUSA

– ESPN Player est disponible uniquement en anglais

– Des modalités s’appliquent

