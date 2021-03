Bientôt le feu vert pour LeVert

Un retour à la compétition en deuxième partie de saison était très probable, voire annoncé, et il s’accélère visiblement. En effet, Caris LeVert semble bien parti pour revenir dans les prochains jours.

Pour rappel, l’ancien joueur de Brooklyn, transféré en janvier dernier, a dû retarder ses débuts avec les Pacers à cause d’une tumeur au rein découverte pendant sa visite médicale. Il a été opéré fin janvier et a retrouvé depuis l’entraînement.

« Il s’est entraîné ce jeudi », assure le coach Nate Bjorkgren à ESPN. « Il se rapproche et il n’y en a plus pour longtemps. »

Sans donner de date, l’entraîneur a précisé qu’il existait « une chance » de voir l’arrière/ailier pendant le « road trip » de ses troupes. Les Pacers seront à Los Angeles ce vendredi pour affronter les Lakers, puis à Phoenix samedi et enfin à Denver lundi.

« Il a l’air bien et il va nous apporter ce dont on manque », annonce Domantas Sabonis à l’Indy Star. « Il est prêt à jouer selon moi », avance même Malcolm Brogdon. « Il va changer les choses, on va avoir un scoreur important qui peut aider cette équipe. »

Les Pacers ont effectivement besoin de points sur les ailes, car l’absence de T.J. Warren se fait ressentir.