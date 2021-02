DeAndre Jordan répond aux critiques avec un double-double

Pris à partie par James Harden lors de la lourde défaite face aux Pistons l’autre soir, mais également par Steve Nash, son coach, DeAndre Jordan savait qu’il était attendu au tournant hier soir face aux Pacers.

Avec moins de 7 points et 7 rebonds de moyenne cette saison, il fait surtout partie de la « Super Team » de Brooklyn grâce à ses amitiés avec Kevin Durant et Kyrie Irving. En effet, il cumule ses plus faibles moyennes depuis sa deuxième saison en NBA, en 2009/10 et ses limites défensives sont bien visibles…

Mais, face à Myles Turner et Domantas Sabonis, il s’est fait violence pour un match concluant à 12 points, 13 rebonds et 3 contres, tenant notamment Myles Turner à 3 points, 3 rebonds, à 1/4 aux tirs.

« J’ai trouvé que DJ avait été fantastique ce soir. Il a beaucoup joué et il a fait un super boulot face à un pivot All-Star. Sa performance et son effort ont été essentiels pour la victoire », a affirmé Steve Nash dans le New York Post. « Honnêtement, c’était une soirée difficile émotionnellement [mardi]. DJ et moi, on s’est pris la tête. Je sais qu’il a été vexé à plusieurs reprises durant ce match. Je suis fier de sa réaction, il a bien rebondi avec une attitude, un effort et une performance incroyables. »

« Les émotions sont palpables mais il n’y avait rien de négatif »

Dans sa treizième saison dans la Ligue, DeAndre Jordan en a vu d’autres. Lui aussi préférait minimiser les prises de becs de mardi soir. Il faut bien essuyer les plâtres.

« On est des compétiteurs. Tous les gars dans l’équipe, les coachs… Beaucoup de nos gars sont dans la Ligue depuis un moment et tous nos vétérans veulent atteindre le sommet. Les émotions sont palpables mais il n’y avait rien de négatif. C’était simplement deux personnes qui discutent. On veut gagner. Il s’agit simplement de trouver les meilleurs schémas pendant le match, et les différents ajustements. C’est de ça dont on discutait. Beaucoup de choses sont exagérées et c’est en partie de votre faute [les médias]. Certains veulent faire des clics mais chaque conversation qu’on a ne peut pas être jugée simplement par nos expressions du visage. C’est surtout comme ça qu’on se parle dans le feu de l’action. Il n’y avait rien de grave. »

N’empêche, situation grave ou pas grave, Steve Nash et son staff ont appuyé sur les bons boutons. DeAndre Jordan a réagi en leader de la défense, exactement ce dont avaient besoin les Nets. « C’est énorme », confirme Joe Harris. « Il est clairement la base de notre défense et quand il joue comme ça, qu’il protège le cercle et gobe tous les rebonds, ça rend la vie plus facile pour tout le monde. »

Loin d’être aussi explosif et dissuasif que dans ses meilleures années chez les Clippers, DeAndre Jordan (32 ans) peut encore faire le métier dans la peinture, avec sa taille et son expérience.

« Je suis très timide en général mais sur le terrain, je parle beaucoup », conclut DeAndre Jordan. « On se nourrit de l’énergie les uns des autres. Quand il y a trois ou quatre gars qui parlent, les autres viennent aussi et on fait tous la même chose. C’est une de mes responsabilités de communiquer, que ce soit pour appeler les systèmes ou dire aux gars de faire telle ou telle chose. Pour garder tout le monde bien impliqué en défense en somme. »