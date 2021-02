Il reste moins deux minutes à jouer et Milwaukee, en tête de huit points, a l’occasion d’enterrer pour de bon les Nuggets. Balle en main, Khris Middleton temporise depuis le rond central mais réalise que Giannis Antetokounmpo est défendu par Jamal Murray poste bas.

La connexion visuelle entre les deux hommes fonctionne. Le Grec fait mine de remonter poste haut pour mieux replonger vers le cercle et capter la passe lobée par son coéquipier. Le « alley-oop » est parfaitement exécuté et les Bucks font un dernier pas décisif vers une cinquième victoire de suite.

Notons que plus tôt dans ce dernier quart-temps, Khris Middleton avait déjà propulsé son intérieur vers les nuages. Ces deux actions ont suffi à certains pour y voir une analogie avec les passes lobées de Kobe Bryant vers Shaquille O’Neal, lors de leur ère commune chez les Lakers au début des années 2000.

« Je n’ai qu’à regarder ses mouvements. Une fois qu’il monte au cercle, je n’ai qu’à envoyer la balle très haut. Il s’élève comme Shaq, il est aussi dominant dans la raquette que lui », juge l’arrière/ailier à propos de son partenaire de jeu. « J’espère qu’on pourra être un aussi bon duo que (Kobe et Shaq) l’ont été. »

« C’est facile de jouer avec lui », répond le double MVP. « C’est une menace sur un terrain. Les gars le respectent, c’est un super passeur. Tôt ou tard, il va te trouver. J’aime chaque instant joué avec lui. » Il ajoute, à propos de ces fameux « alley-oop » de fin de rencontre : « Quand le défenseur s’avance, je sais que (Middleton) est capable de faire cette passe lobée. La plupart du temps, il envoie la balle en hauteur et je vais la chercher. »

Records en carrière à la passe

Ses qualités athlétiques font le reste. Interrogé sur les qualités de passeur de son coéquipier, Giannis Antetokounmpo assure d’ailleurs qu’il a le sentiment que son acolyte a clairement progressé dans ce secteur cette année, dans les lectures du « pick-and-roll » notamment.

Cela se vérifie dans les chiffres. Alors qu’il tournait à environ 4 passes par match ces dernières saisons, Khris Middleton a fait grimper cette moyenne à environ 6 unités cette saison, sa plus haute moyenne en carrière.

Et cette nuit, en l’absence de Jrue Holiday, il a signé son record en match avec 12 caviars.

« Il a été génial, il a sans doute eu encore plus le ballon en main. Les Nuggets étaient agressifs sur le pick-and-roll mais il a fait beaucoup de bonnes lectures. Sa défense sur Will Barton en seconde période a également été importante. C’était un match super complet de sa part », salue son coach, Mike Budenholzer.

En plus de ses 12 passes, Khris Middleton a tout de même inscrit 29 points (9/16 aux tirs et 11/11 aux lancers), en captant 8 rebonds et volant 3 ballons. Une propreté qui le suit depuis le début de saison dans ses pourcentages d’adresse. Il semble ainsi parti pour finir son exercice en réalisant son premier « 50/40/90 » en carrière.