Trois matches, trois défaites pour les Clippers

Dernier arrivé, Nicolas Batum était encore titulaire cette nuit pour sa première au Staples Center, et malheureusement ses 5 points et 8 rebonds n’ont pas suffi à débloquer son compteur victoires puisque les Clippers s’inclinent lourdement (125-105) face au Jazz. Jordan Clarkson, bien aidé par le travail de sape de Derrick Favors et la créativité de Joe Ingles, a fait très mal en sortie de banc avec 20 points en 19 minutes. À ses côtés, Bojan Bogdanovic ajoute 20 points et Rudy Gobert compile 12 points, 8 rebonds et 3 passes.

Si Utah est invaincu en présaison, c’est tout l’inverse pour les Clippers puisque les hommes de Tyronn Lue terminent cette présaison avec trois revers en trois matches. Pour le successeur de Doc Rivers, déjà au club la saison passée, il est important que ses joueurs communiquent.

« Pour moi, la chose la plus importante, c’est notre communication. Je pense que lorsqu’on essaie d’apprendre un nouveau système, c’est votre communication qui est la chose la plus importante. On ne connaît pas la dureté de la couverture défensive si on ne sait pas ce qu’on doit faire. »

Mais l’entraîneur assure qu’il a vu du mieux… « Cela s’améliore, et je sais que nos derniers jours d’entraînement ont été vraiment bons en matière de communication, et à parler de nos couvertures. Quand on est l’équipe qui parle le plus fort sur le terrain, habituellement on arrive à ses fins, et on intimide plus ou moins l’autre équipe simplement en parlant et en communiquant. On fait comprendre à l’autre équipe qu’on est prêt à aider, et on s’est amélioré dans ce domaine. »