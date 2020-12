Chris Paul, l’assistant recruteur des Suns

Finaliste NBA avec le Heat, Jae Crowder a été sollicité par près de la moitié de la ligue pendant l’intersaison. L’intéressé avait glissé qu’il donnerait sa priorité à Miami, mais c’est finalement Phoenix qui a raflé la mise, le fils de Corey Crowder s’étant engagé en faveur de la franchise de l’Arizona pour trois saisons et 29.2 millions de dollars.

Dans le podcast de JJ Redick, « The old man and the three », Chris Paul a glissé qu’il avait pris son téléphone pour appeler directement Jae Crowder lorsque James Jones, le GM des Suns, lui a indiqué que l’ailier pourrait être intéressé.

« Après être arrivé à Phoenix, j’ai discuté avec James Jones. Il m’a dit qu’on aurait peut-être une chance de récupérer Jae Crowder. Donc je l’ai appelé. J’ai appelé Jae, parce que je le respecte, ne serait-ce que parce que c’est un chien sur le terrain, il va défendre dur, peu importe qui se présentera en face de lui », a déclaré CP3.

Nul ne sait l’impact qu’a eu le coup de fil de Chris Paul dans la décision finale de Jae Crowder. Mais le meneur des Suns peut se satisfaire d’avoir récupéré un vrai guerrier, et sait par expérience qu’il vaut mieux l’avoir dans son équipe que comme adversaire.

Chris Paul a ainsi pris l’exemple de la dernière confrontation entre Miami et OKC dans la « bulle », lorsque le meneur avait un peu bousculé Duncan Robinson. « Vous vous rappelez quand j’étais rentré dans Duncan Robinson ? Personne ne m’a rien dit. La seule personne qui m’a parlé était Jae Crowder. Il était sur le banc et il m’a lancé « Yo CP, y’a un problème ? » Et je respecte ça ».