Des détails sur les matches de présaison

Si les training camp débuteront le 1er décembre prochain, la NBA souhaite que chaque équipe joue aussi quelques matches de présaison avant le début de la saison régulière prévu pour le 22 décembre. The Athletic rapporte ainsi que les matches amicaux seront compris entre les 11 et 19 décembre, et la NBA va laisser le choix aux équipes de jouer trois ou quatre matches.

Seul impératif : disputer au moins un match à domicile.

Programme de la reprise

– Training camp à partir du 1er décembre

– 3 à 4 matches de présaison

– 72 matches de saison régulière

– 14 back-to-back

– Réduction de 25% des déplacements

– All-Star Break début mars

– Fin de la saison régulière vers le 16 mai

– Play-in pour les équipes de la 7e à la 10e place

– Début des playoffs vers le 22 mai

– Fin des Finals vers le 22 juillet