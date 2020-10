En pleine rééducation, Jonathan Isaac garde le moral

C’est un coup d’arrêt de plus pour l’espoir prometteur du Magic, âgé 23 ans, et déjà touché au genou gauche en janvier dernier. Cette fois, sa mauvaise réception après un drive face aux Kings n’a pas ménagé le suspense.

Se tordant de douleur, Jonathan Isaac a rapidement été diagnostiqué : rupture du ligament croisé antérieur du genou, soit au moins neuf mois d’absence, loin de la lumière des parquets NBA.

Déjà prêt à réintégrer le staff du Magic

Malgré la difficulté de la mission qui l’attend, celle de récupérer afin de retrouver son meilleur niveau, l’intérieur garde le moral, s’appuyant sur son environnement et sa foi pour traverser cette nouvelle épreuve. Au regard des récents événements en dehors du basket, Jonathan Isaac a de quoi relativiser…

« J’ai encore de l’espoir. J’ai encore un but. J’ai toujours un emploi et je m’occupe de mes affaires, » a-t-il confié à The Athletic. « Mais c’est sans aucun doute ma foi qui m’a encouragé et m’a permis de continuer, et les personnes dont je me suis entouré et qui me font vivre. Ça a été rapide. Je n’ai vraiment pas à me plaindre de mon processus de rééducation. Je sais qu’il me reste encore beaucoup à faire, mais j’ai l’impression que mon processus de réhabilitation jusqu’à présent a été inégalé en termes de réussite et de mentalité. Je n’ai pas été déprimé. Je n’ai pas été bouleversé. J’avance simplement, je crois et je sais ce que Dieu me réserve pour la suite. Ce n’est qu’un processus. C’est une partie du voyage ».

Pas évident de garder le moral face à la longueur du processus. Mais Jonathan Isaac reste confiant, après avoir notamment reçu la visite de Jabari Parker, victime de la même blessure à deux reprises dans sa carrière.

Il sait également qu’il pourra compter sur sa franchise, son coach, Steve Clifford et son staff, afin de continuer à le faire progresser, en l’encourageant à travailler la vidéo, prendre des notes et fournir des rapports et conclusions après chaque match comme il l’a fait suite à sa première blessure au genou en janvier.

« Je pense qu’il est optimiste, » avait lâché Steve Clifford. « Il attaque la rééducation avec une bonne attitude positive. Il a toujours été comme ça. La seule façon de bien jouer au basket est d’être un expert absolu de ce que fait votre équipe, et il est bon pour ça de toute façon. Il apprend facilement. Je lui en ai parlé l’autre jour, et il aime ça. Il a hâte d’y être ».

Des ressources insoupçonnées

Balayant d’un revers de main l’hypothèse selon laquelle il serait revenu trop tôt (« C’était ma décision en fin de compte, je l’ai suivie, et je suis heureux de l’avoir fait »), Jonathan Isaac regarde davantage devant que derrière. Avec une ambition, celle de revenir meilleur, comme il l’a fait après chaque blessure.

« Pendant la courte période où j’étais dans la bulle, je jouais mon meilleur basket, » a-t-il rappelé. « Il y a des choses que j’apprends de ce processus que je ne connaissais pas auparavant. Il révèle un autre niveau de hargne, un autre niveau de mordant en moi et un autre niveau de foi que je ne savais pas que j’avais. Dieu a donc ses raisons, et quoi qu’il arrive, je lui fais confiance. Et je sais que je vais revenir sur le terrain et être meilleur que je ne l’étais quand je suis parti ».