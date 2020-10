Pas de rechute pour Bam Adebayo, pas d’évolution pour Goran Dragic

« Ça ira très bien pour Bam demain ». Erik Spoelstra ne se fait pas de souci pour Bam Adebayo, qui n’a pas connu de rechute au niveau de ses blessures au cou et à l’épaule, lors du match précédent, et qui tiendra donc sa place pour le Game 5 des Finals. Même si l’intérieur est sans doute un peu diminué.

Par contre, le coach a admis qu’il n’y avait pas d’évolution pour Goran Dragic, victime d’une déchirure du fascia plantaire lors du Game 1 et qui ne semble pas prêt à rejouer. Le meneur s’était pourtant testé lors de l’échauffement du dernier match mais il avait rapidement renoncé, les larmes aux yeux, face à la douleur et la gêne.

Difficile donc d’imaginer le revoir demain soir, mais Erik Spoelstra ne veut pas en faire une excuse. « Je me fous de ce que les autres racontent. C’est tout ce qu’on voulait, une chance de se battre contre une grande équipe ».

« Je ne crois pas que ce soit de la pression », assure de son côté Jimmy Butler. « Il s’agit juste de gagner. On gagne ou on rentre à la maison. C’est la victoire ou rien, c’est comme ça qu’on le voit. Mais personne ne rentre encore chez soi. On est encore là. » Et si Erik Spoelstra se fout de ceux qui couronnent déjà les Lakers, Bam Adebayo en fait une motivation. « Ils nous écartent déjà, tout le monde doute de nous. Mais tant que tout le monde dans le vestiaire, ainsi que les coachs, croient en nous, c’est tout ce qui importe. On est dos au mur, on le sait. »