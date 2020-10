Quasiment 100 jours. En cas de Game 7 dans cette finale NBA, les joueurs du Heat et les Lakers pourront raconter à leurs petits-enfants qu’ils sont restés « enfermés » dans une « bulle » sur une telle période. Une véritable épreuve pour certains de ces acteurs, même si l’arrivée de proches à Orlando a été un soulagement.

« C’est un défi d’avoir 48 heures « d’Un jour sans fin » pendant toute la durée de notre séjour ici, » formule Danny Green, en faisant une nouvelle fois référence au célèbre film avec Bill Murray et Andie MacDowell, sorti dans les années 1990. « Tous les deux jours, c’est la même chose. C’est soit jour de match, soit d’entraînement. Nous restons sur le même campus, mangeons au même restaurant, allons au même gymnase, au même accès à l’hôtel. »

Un quotidien plus ou moins bien vécu. Paul George a par exemple été un de ceux qui a connu un vrai coup de mou sur le plan mental à Orlando. À l’instar de Dwight Howard également, qui a repris récemment des couleurs en récupérant du temps de jeu.

À propos d’évoquer ces difficultés dans la presse, le pivot se montre contradictoire. Il pense d’un côté que « certaines choses ne devraient pas être rendues publiques ». Et dans le même temps considère comme « une bonne chose de pouvoir évacuer de soi ce sentiment d’anxiété et de dépression. Cette période peut être très difficile. »

La fin se rapproche

« Beaucoup de gens disent que nous sommes millionnaires et installés à Disney World, » poursuit Dwight Howard. « Mais beaucoup de gens qui ne jouent pas comprennent à quoi ressemble la « bulle ». On essaie juste d’apprécier les petites choses que nous avons ici. Pendant cette période, il y a beaucoup de raisons d’être déprimés, démoralisés, tristes d’être ici alors qu’une pandémie est en cours. »

Lui-même dit avoir connu des moments difficiles, du fait d’être privé de sa famille, de ses enfants. Mais il connaît l’enjeu de la « mission » en cours. « J’ai juste essayé de trouver un moyen de m’échapper mentalement en lisant beaucoup, en sortant marcher, en parlant à beaucoup de personnel NBA qui font la même expérience ici. »

« On voit la lumière au bout du tunnel, » poursuit Danny Green. « On sait qu’on se rapproche de la fin. On sait qu’il reste un petit moment avant que tout ça soit terminé, et on veut s’assurer de terminer sur la bonne note. On ne regarde pas au bout, cette lumière. On se concentre sur l’étape suivante. On doit en finir avant d’arriver au but. »