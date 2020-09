Après deux premiers tours renversants, les Nuggets restent affamés face aux Lakers

« On a lancé une pétition auprès de la ligue pour voir si nous pouvions directement être menés 3-1, pour faire gagner du temps à tout le monde et rattraper la conférence de l’Est. Mais ça a été rejeté. » Mike Malone ne manque pas d’humour. Son équipe démarre sa finale de conférence la nuit prochaine face aux Lakers et les compteurs seront bien à zéro.

Cette troisième série intervient après deux premiers tours mémorables pour eux. Face au Jazz puis face aux Clippers, ils ont surmonté un retard de 3-1 pour l’emporter. Rassasiés d’en être arrivé ici, les Nuggets ?

Qui pour démarrer fort cette fois ?

« Je crois que la question centrale est de savoir si nos gars sont satisfaits, » s’interroge Mike Malone. <"em>Nous venons juste d’écrire l’histoire en étant menés 3-1 une fois, puis une seconde. Nous arrivons en finale de conférence Ouest seulement pour la seconde fois dans l’histoire de la franchise (ndlr : 4e fois en fait…). Respirez, prenez une bouffée d’air frais. Les Lakers n’en sont pas là, ils nous attendent. »

Plus facilement vainqueurs des Rockets (4-1), les Lakers ont terminé leur série trois jours avant le dénouement de cette folle série entre Nuggets – Clippers. Même si les Californiens ont pris la fâcheuse habitude de démarrer leurs duels par une défaite dans ces playoffs (face à Portland puis Houston), Mike Malone pense que les Lakers vont vouloir « envoyer un message » dès ce premier match.

Mais « je ne crois pas que nos gars soient satisfaits, » poursuit le coach, passé par Cleveland du temps où le LeBron James y jouait. « Ce sera le plus gros challenge, si nous pouvons rivaliser en termes d’intensité. J’ai trouvé que durant le Game 1 contre les Clippers, nous l’avons fait durant un quart-temps et demi. Nous ne pouvions pas le supporter. Je crois qu’on était crevés. »

Quatre matches joués en plus

Une fatigue indéniable chez les hommes du Colorado qui pourrait de nouveau être un facteur dans cette série. Dans ces playoffs, les Nuggets ont joué 14 matches, là où leurs adversaires en ont disputé quatre de moins.

« Les Lakers sont sans doute l’équipe la plus reposée de la « bulle ». Ils ont géré leurs affaires, il faut les féliciter à cet égard », note Mike Malone.

Une chose est sûre, il sera difficile de tirer des conclusions après la manche de cette nuit. « Si vous vous souvenez, je crois qu’on s’est bien senti au cours du troisième ou quatrième match face aux Clippers parce que chacun jouait pour les autres », rappelle Nikola Jokic.

Pour le pivot, son équipe reste affamée de victoire et veut continuer à prouver qu’elle n’est pas arrivée ici par hasard. « Même quand nous avons battu les Clippers, on a parlé de la façon dont les Clippers avaient perdu. On n’a pas pensé à nous, ni même aux Lakers. Je pense que les Lakers sont vraiment dedans. Cela se voit à leur façon de jouer. Nous avons en quelque sorte surpris les Clippers. Ils ne veulent probablement pas que ça leur arrive. »