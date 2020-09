Rajon Rondo boosté par la présence de son frère dans la « bulle »

Rajon Rondo est usé comme jamais. Le meneur remplaçant des Lakers est à peine revenu de sa longue absence qu’il doit se coltiner James Harden en défense. En passe de réactiver son mode « playoffs Rondo » dans ce match 2 face aux Rockets, le meneur reçoit alors un soutien vocal bienvenu. Une voix qui l’encourage à tout donner et continuer de lutter face au barbu.

L’un de ses camarades de jeu ? Non, son frère William, présent dans la pénombre de la salle. « J’avais besoin de ça, raconte Rajon. Je lui ai même dit qu’il m’avait aidé à surmonter ce quatrième quart-temps en termes de fatigue, je l’ai entendu dans la salle. Je suis toujours à sa recherche à l’entame des matchs. »

C’est au cours d’un autre quatrième quart-temps, lors du Game 5, que ce même William Rondo s’est fait remarquer en chambrant Russell Westbrook. Des mots doux auxquels le meneur des Rockets a peu goûtés, provoquant l’expulsion du frère Rondo.

« Il n’a pas insulté, relativise le joueur des Lakers, qui espère que la ligue sera clémente. Évidemment, ce n’est pas une salle (classique), on peut entendre beaucoup plus distinctement. Si Russ avait inscrit 30 points ce soir-là, je ne crois pas qu’il ne lui aurait rien dit. C’était un match éliminatoire, il n’a pas bien joué. Vous êtes frustré et vous laissez ce genre de choses vous atteindre. »

Le « concierge » de la ligue

Selon The Undefeated, William Rondo devrait être privé des prochaines rencontres des Lakers mais ne devrait pas être expulsé du site. L’intéressé est présent sur place depuis le début de la reprise du championnat. La NBA et le syndicat des joueurs ont en effet fait appel à sa société spécialisée en conciergerie, qui propose également des services de coiffure et d’onglerie sollicités par joueurs, personnel NBA et médias.

En prenant contact avec la patronne du syndicat Michele Roberts, William Rondo voyait autant une occasion de faire business que d’être à proximité de son frère, pour le soutenir. Il a monté sa société en 2010, du temps où son frère évoluait encore avec les Celtics.

« Je l’observe et je vois comment il fait les choses en coulisses, les restaurants qu’il fréquente, les choses qu’il aime et je copie ça en quelque sorte, énumère l’aîné. Cela m’a conduit à beaucoup de ressources et de personnes particulières que j’ai dû rencontrer au fil des ans, des chefs privés aux coordinateurs d’événements. Rajon a donc été la passerelle vers mon entreprise. »

Et le meneur, qui salue l’esprit d’entreprise de son frère et son flair pour repérer les besoins des joueurs, reçoit en retour des encouragements importants durant ces playoffs. « C’est mon point de repère depuis que je suis là. Il m’apporte beaucoup d’inspiration et de motivation. C’est quelqu’un que j’observe dans les tribunes et qui me permet de garder mon calme. Il connaît le jeu. J’ai vraiment besoin de lui dans la salle avec moi. »