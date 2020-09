Oklahoma City : Billy Donovan a refusé une prolongation de contrat avant la reprise

Dans son communiqué, pour s’exprimer sur le départ de Billy Donovan, le GM du Thunder Sam Presti a expliqué que la décision de ne pas entamer de discussions sur une prolongation de contrat venait d’un « commun accord ».

Sauf que The Athletic nous apprend que c’est bien Billy Donovan qui a fermé la porte, en refusant une prolongation de contrat de deux saisons avant la reprise en juillet dernier.

C’est une preuve de plus que l’ex-coach du Thunder voyait bien le flou autour de l’avenir du club. Et malgré les garanties financières, avec deux années de contrat, sans les garanties sportives, il a préféré quitter le navire.

Les bruits de couloirs autour de Chris Paul se multiplient depuis la défaite du Thunder au premier tour des playoffs et malgré une saison étonnante avec un remarquable collectif, on ne sait pas dans quelle direction Oklahoma City va s’orienter pour la saison à venir. Mais avec une dizaine de premiers tours de Draft et un jeune talent comme Shai Gilgeous-Alexander, la franchise a de quoi reconstruire afin de rebondir.