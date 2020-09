Est-ce l’amélioration du niveau de jeu en playoffs qui explique la pauvreté du Shaqtin’ A Fool de la semaine ?

Même s’il ne joue pas beaucoup, J.R. Smith a le temps d’y faire une apparition et arrive même en tête des votes en confondant la ligne de touche et celle des 3-points. Carmelo Anthony aurait pu le devancer avec un joli flop, exercice également pratiqué par Houston et Oklahoma City à la fin de leur Game 7.