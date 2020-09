Pour égaliser, les Nuggets ont fait le plein d’énergie

Écrasés dans le Game 1, les Nuggets l’ont surtout été à partir du milieu du deuxième quart-temps. Pendant presque vingt minutes, les hommes de Michael Malone avaient bien résisté, mais ensuite la fatigue, liée au Game 7 contre le Jazz, avait fait son œuvre.



Même si le coach ne voulait pas insister sur ce sujet, déjà bien traité avant la rencontre. « Soyons honnêtes, Houston était dans le même bateau. Ils ont fait un grand match vendredi. Ils ont trouvé un moyen pour avoir cette énergie. Ce sont toujours des excuses faciles », avait-il glissé au Denver Post.

Néanmoins, cette victoire dans le Game 2 a bien montré que les Nuggets avaient davantage de ressources. Dès le premier quart-temps, remporté largement 44-25.

« On n’était sensiblement pas la même équipe que dans le Game 1 », se réjouit Malone, pour ESPN. « Notre défense et notre activité étaient différentes. Jamal Murray, par exemple, était bien plus reposé. »

« On avait la bonne énergie et on a mis des tirs »

Le meneur des Nuggets a inscrit 27 points et délivré 6 passes décisives et nul doute que d’avoir passé le dernier quart-temps du Game 1 sur le banc lui a permis de recharger les batteries.

« Je déteste le dire, mais le premier match, on était fatigué », admet-il. « Là, on avait de l’énergie. On parlait plus, on aidait plus en défense. Notre défense en un-contre-un était bien meilleure. On a mis des tirs. C’est la grande différence entre les deux parties : là, on avait la bonne énergie et on a mis des tirs. »

Un Murray retrouvé et un Nikola Jokic revanchard ont lancé les Nuggets. Les deux joueurs ont brillé sur pick-and-roll (26 points dans ce premier acte à eux deux) et la défense de Los Angeles n’a jamais réussi à les contenir. Tout n’a pas été parfait, notamment en troisième quart-temps, mais c’était bien plus intéressant que l’attaque sans déplacement et efficacité du premier match.

« On avait mis l’accent sur le manque de mouvement dans le Game 1 », relate Malone. « Plus le match avançait, plus le ballon arrêtait de circuler, les joueurs ne bougeaient plus. Il ne se passait plus rien. Leur défense n’était pas mise en danger. Là, c’était différent et pour eux, c’était plus difficile de défendre. »