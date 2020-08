Triple-double : Nikola Jokic maintient la pression

Les Nuggets ont eu besoin d’un grand Nikola Jokic pour venir à bout du Thunder lundi soir. Le pivot a répondu présent en dominant la fin de match et en donnant le ton à une formation qui a ensuite joué avec « plus de passion, plus d’énergie » selon ses propres termes.

Alors que les siens étaient mal embarqués dans le money-time (96-103), il a fallu s’arracher pour forcer la prolongation. En parfait leader, il s’est ensuite chargé d’inscrire 8 des 12 points de son équipe dans les cinq dernières minutes de la rencontre afin d’offrir un très précieux succès à Denver (121-113).

La victoire a été couronnée d’un nouveau triple-double pour Nikola Jokic (30 points, 12 rebonds, 10 passes décisives), son deuxième face à OKC cette saison, portant ainsi son total à 13 pour l’exercice 2019-2020. A deux longueurs de Luka Doncic, maître incontesté de la ligue en la matière, il rejoint ainsi LeBron James, qui avait quant à lui réalisé son 13e et dernier triple-double le 2 mars dernier à New Orleans. Roi incontesté depuis plusieurs saisons, Russell Westbrook pointe en quatrième place avec 8 « triple double ».

Face à Utah, également lundi soir, le King n’est pas passé loin d’un 14e triple-double (22 points, 8 rebonds, 9 passes décisives). Mais dans la situation actuelle du côté de Denver, toujours privé de Jamal Murray, Gary Harris et Will Barton, Nikola Jokic pourrait lui aussi être amené à chauffer les compteurs et faire évoluer le classement au cours des jours à venir.