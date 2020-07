Après un test oublié, Kristaps Porzingis et Paul Millsap reprennent 24 heures de quarantaine

La NBA a mis en place un protocole sanitaire complexe qu’elle entend respecter. Alors, quand on rate un test obligatoire au quotidien, on doit rester 24 heures en quarantaine, ni plus ni moins. Une règle qui a autant à voir avec la sanction d’un comportement laxiste qu’un risque de contamination.

C’est « grâce » à Kristaps Porzingis et Paul Millsap que cette petite mesure a été mise en lumière, les deux hommes ayant ainsi oublié de procéder à un de leurs tests.

« Il a juste oublié » confiait hier soir Rick Carlisle. « Quand ça arrive, pour des raisons de sécurité, il ne peut pas se joindre à l’équipe pendant une journée. Il a été testé depuis et il pourra nous retrouver demain. Il était vraiment gêné et se sentait mal de laisser tomber l’équipe. Tout le monde peut s’en servir comme d’un rappel. On doit se souvenir que tous les détails dans cette situation particulière sont très, très importants. »