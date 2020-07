Pour J.J. Redick, il n’y a pas de confort à se retrouver isolé dans une « bulle »

La « bulle » voulue par la NBA, censée protéger les joueurs des risques sanitaires et du Covid-19, a soulevé des inquiétudes. Et avec la situation sociale aux États-Unis, elle pourrait surtout devenir l’œil du cyclone pour les joueurs.



Cette expression, si mal utilisée désormais, désigne à l’origine la partie la plus moins touchée par la tempête. Les joueurs vont donc être isolés pour finir la saison, dans un monde qui continue de bouger et dans un pays profondément secoué. Pas l’idéal pour jouer au basket, comme l’admettait Adam Silver.

« Dire qu’il y a un certain niveau de confort serait un mensonge », affirme J.J. Redick à ESPN. « Il n’y en aura pas. On ne sera pas avec nos familles, ni chez nous. On sera isolé dans une sorte de bulle au milieu de la Floride, alors qu’un mouvement social traverse le pays et qu’on est à trois mois de, potentiellement, l’élection la plus importante de nos vies. Au milieu de tout ça, il faut essayer d’être bon et de jouer au basket. »

« Le changement se fera de manière progressive. C’est plus important, je pense, que d’avoir des mots sur nos maillots »

Malgré ce constat, qui est sans doute partagé par une grande majorité des joueurs, l’arrière des Pelicans n’a pas hésité. Il est prêt à finir la saison. Seulement, il est conscient qu’il n’existait pas vraiment de bonne solution dans de telles conditions.

« Je pense que reprendre, c’est la bonne chose à faire. Je sais que la ligue et le syndicat des joueurs ont essayé de créer un environnement sûr, je le comprends. Sauf qu’il y a tellement de choses qui se déroulent autour de nous. Des choses importantes. »

Voilà pourquoi le shooteur a accueilli avec bonheur la décision de la ligue de permettre aux joueurs de délivrer des messages politiques, notamment ceux sur les maillots, même s’il veut aller plus loin encore.

« Le plus important, c’est que la ligue, les joueurs, le syndicat essaient de changer les choses et d’investir de l’argent dans les communautés noires. Cela va se faire dans les prochaines années. Le changement se fera de manière progressive. C’est plus important, je pense, que d’avoir des mots sur nos maillots. C’est le système qui doit changer et la question, c’est donc de savoir comment la ligue aide pour ce changement. »