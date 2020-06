John Wall n’accompagnera pas les Wizards dans la « bulle »

Comme pour Kevin Durant à Brooklyn, la coupure de la saison aurait pu permettre à John Wall de retrouver les parquets cet été. Mais comme l’ailier des Nets, le meneur des Wizards s’en tient au programme d’origine : vivre une saison blanche après une rupture du tendon d’Achille, afin d’éviter tout risque de rechute.

Tellement blanche que le GM des Wizards a annoncé qu’il ne suivrait pas le groupe durant la reprise à Orlando, à la différence d’un Courtney Lee par exemple.

« Faire venir quelqu’un dans cette bulle qui ne jouera pas, cela fait une personne de plus et je ne pense pas qu’il soit malin, à cause des risques du Covid-19, d’avoir des gens qui ne peuvent pas jouer autour de l’équipe », énonce ainsi le dirigeant du club, Tommy Sheppard, à The Athletic.

Pour rappel, chacune des 22 franchises invitées dans la « bulle » peut composer un groupe allant jusqu’à 35 personnes. On sait déjà que Washington évoluera sans Davis Bertans, et sans la présence de John Wall donc.