La NBA et le syndicat des joueurs approuvent officiellement le plan de reprise

Malgré le contexte social et malgré l’épidémie du Covid-19, la NBA et le syndicat des joueurs viennent d’annoncer avoir conjointement approuvé le plan de reprise de la saison, qui redémarrera donc le 30 juillet à Disney World.

« Nous avons collaboré avec l’association des joueurs pour établir un plan de relance qui donne la priorité à la santé et à la sécurité, préserve l’équité au niveau de la compétition et offre une plateforme pour traiter les questions de justice sociale », assure ainsi Adam Silver dans le communiqué. « Nous sommes reconnaissants à notre collaborateur de longue date, Disney, d’avoir joué le rôle d’hôte et d’avoir rendu possible ce retour au jeu, et nous remercions également les responsables de la santé publique et les spécialistes des maladies infectieuses qui ont aidé à guider la création de protocoles médicaux et de protections complètes. »

Comme annoncé, il y aura 22 équipes à Orlando, les huit meilleures formations de chaque conférence à l’arrêt de la saison, ainsi que six équipes supplémentaires, cinq à l’Ouest (Blazers, Kings, Spurs, Pelicans et Suns) et une à l’Est (Wizards) qui tenteront d’intégrer le Top 8 lors des derniers matchs à disputer.

Chaque équipe jouera ainsi huit matchs de saison régulière avant les playoffs, le 8e et le 9e de chaque conférence s’affrontant pour l’ultime strapontin, s’il y a moins de quatre victoires d’écart entre les deux formations.

Le calendrier complet des derniers matchs de saison régulière sera communiqué dans la soirée.

« C’est très excitant d’annoncer officiellement le redémarrage de la saison », explique de son côté Michele Roberts, la président du syndicat des joueurs, dans le même communiqué de presse. « Il a fallu une véritable collaboration entre la ligue et l’union – et j’adresse des félicitations particulières à notre comité exécutif et à plusieurs autres représentants de l’équipe – ainsi que le soutien et l’assistance continus d’experts médicaux, de responsables de la santé publique et de nombreux autres. En outre, notre présence à Orlando offre une occasion unique de poursuivre la lutte actuelle contre le racisme systémique et la brutalité policière dans ce pays. Nous continuerons à travailler avec nos joueurs et la ligue pour développer des plans spécifiques à Orlando ainsi que des initiatives à long terme pour apporter un réel changement sur ces questions. »