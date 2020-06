Mouvement social : Will Barton en appelle à une révolution

Comme d’autres joueurs, Will Barton a quelques heures de vol sur les questions sociales. Il était déjà là, lors du combat « I Can’t Breathe », en 2014. L’année suivante, il s’était rendu à Baltimore, sa ville de naissance, pour prendre la parole après un incident impliquant la police.

En 2020, l’ailier des Nuggets est donc encore présent pour les événements qui sont suivi la mort de George Floyd. Sauf que la motivation semble moins forte, par fatigue de vivre la même situation encore et encore.

« Je ne nous vois pas porter un t-shirt George Floyd avant ou après les matches, être interrogé pour dire qu’un changement est nécessaire », explique-t-il au Denver Post. « On est en 2020 et on continue les manifestations pacifiques, les prises de paroles alors que la loi existe déjà. Je le dis clairement : je ne pense pas que ça aide vraiment. C’est trop tard, on n’en est déjà plus là. On vit ça depuis plus de 400 ans. J’ai la sensation que le seul vrai changement, ce sera de faire une révolution. C’est comme ça que je vois les choses actuellement. »

Qui prendrait quelle forme ?

« Si les noirs aux États-Unis disaient aujourd’hui qu’ils partaient à la guerre, non pas contre les blancs, mais contre le racisme dans ce pays, qui les suivrait pour combattre et qui ne le ferait pas ? Êtes-vous prêt à mettre votre vie en jeu pour un noir, pour quelque chose de juste ? »

Voilà pourquoi Will Barton estime que la reprise de la saison va prendre le pas médiatiquement sur le mouvement social, même si la ligue veut laisser de la place aux joueurs pour s’exprimer à Orlando.

« Ça va alors passer inaperçu. Tout le monde va regarder du sport, parler des playoffs et de la course au titre. Les gens vont être concentrés là-dessus. »