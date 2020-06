Les Hawks veulent (enfin) se mettre à défendre

Dans un premier temps, pour analyser la saison manquée des Hawks, le GM Travis Schlenck a ciblé le manque de profondeur de banc. Il estime évident que la franchise se renforce sur les ailes et au poste d’ailier-fort.

Dans un second temps, c’est toute l’équipe qui a évoqué les soucis défensifs. Déjà bien présents en 2018-2019, ils n’ont pas été réglés.

La preuve par les chiffres : la saison passée, les Hawks étaient la pire défense au niveau des points par match (119.4) et 27e à l’efficacité défensive (113.9 points encaissés sur 100 possessions). Cette saison ? De nouveau la pire défense au niveau des points par match (119.7) et 28e l’efficacité défensive (114.8 points sur 100 possessions).

« C’est crucial », annonce John Collins pour l’AJC. « La défense ça paye, ça fait gagner les titres… On peut le dire comme on veut : ça change tout. Il y a de multiples exemples d’équipes et de joueurs qui n’ont pas un grand talent offensif mais qui existent par la défense. Trouver notre identité défensive, ce sera crucial. »

Clint Capela en sauveur ?

Avant cette saison, Lloyd Pierce avait énoncé ses envies et sa philosophie défensive. Il voulait « éviter les pénétrations » puis « protéger le cercle ». Sauf que le coach manque de véritables stoppeurs pour faire cela et Trae Young est un piètre défenseur. Résultat : il n’y a personne dans la raquette pour compenser ses retards. Les Hawks encaissaient en moyenne 53.6 points dans la peinture – la pire défense dans ce domaine.

Voilà pourquoi Steven Adams aurait été un temps ciblé et pourquoi un Clint Capela va être très utile. De plus, Lloyd Pierce compte également s’appuyer sur les bonnes mais courtes (205 minutes seulement et 111.8 d’efficacité défensive) performances affichées par son cinq composé de Trae Young, John Collins, Kevin Huerter, Cam Reddish et De’Andre Hunter.

« Chaque joueur doit progresser défensivement », juge le coach. « Clint Capela était nécessaire, car on a des besoins. Mais c’est à chacun de faire sa part. Ce groupe de cinq m’enchante car ils ont montré qu’ils pouvaient jouer ensemble, même si l’échantillon est très court. »

Un manque de concentration et d’implication

En plus des soucis techniques, d’expérience et de vécu, les Hawks ont également pêché par facilité.

« C’est parfois facile pour nous d’essayer de simplement marquer plus que l’adversaire. On sait qu’on peut marquer beaucoup. Mais on ne revient pas toujours en défense et on n’a pas affiché une grande fierté dans ce domaine. On doit changer notre mentalité » confirme ainsi Kevin Huerter.

Travis Schlenk, lui, pointe du doigt les trop nombreux ballons perdus. Avec 16.2 pertes de balle par match, le GM estime que l’équipe s’est mise en difficulté défensivement.

« Bien évidemment, ça prend du temps pour un jeune groupe d’apprendre à défendre, mais une de nos principales faiblesses, ce sont les ballons perdus en transition. On parle toujours de défense, mais quand on gâche autant de possessions, qui finissent ensuite en lay-up, alors ça tue aussi nos statistiques défensives. Donc oui, on doit être meilleur, mais à mesure qu’on va gagner en expérience et faire moins d’erreurs, la progression sera naturelle. »