Bam Adebayo impatient de retrouver les terrains

S’il semble que les joueurs NBA sont actuellement divisés, selon le degré de leur enthousiasme à l’idée de reprendre la saison dans la « bulle » d’Orlando, comptez Bam Adebayo parmi ceux qui ont hâte de reprendre.

Comme un Joakim Noah avec les Clippers, le pivot du Heat n’a qu’une envie, celle de retrouver les terrains. Et sa routine habituelle. Pour Bam Adebayo, une grande partie des joueurs NBA veut en effet reprendre la compétition, après trois mois d’inactivité.

« Je pense que ça sera plus facile car on pourra jouer au basket », a-t-il déclaré au Sun Sentinel. « Le truc qui a rendu fou tout le monde, c’est qu’on ne peut plus jouer au basket. On est des joueurs de basket, c’est ce qu’on fait [au quotidien]. Donc, je pense que le problème, c’est qu’on ne pouvait pas jouer. Une fois qu’on pourra reprendre, même si ça en gênera certains, je pense qu’une grande partie des gars seront contents de jouer au basket. »

Outre les inquiétudes sanitaires évidentes qui reviennent fréquemment sur la table avec l’évolution de la situation en Floride, certains joueurs, comme Victor Oladipo, ont également soulevé les possibilités de blessure. Et puis, il y a la volonté d’autres joueurs menés par Kyrie Irving d’utiliser l’été pour promouvoir l’égalité ethnique dans un moment important pour les États-Unis.

Pour Bam Adebayo, les longues semaines qui s’annoncent dans la « bulle » d’Orlando ne seront de toute façon pas si difficiles que ça à supporter, car tout le monde sort de longues semaines de confinement, dans lesquelles personne ne pouvait jouer au basket. Là, au moins, les basketteurs pourront se défouler sur le terrain.