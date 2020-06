Zach LaVine veut se comporter en modèle pour la jeune génération

Malgré de nombreux précédents, le meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis aura au moins permis de réveiller les consciences sur l’existence d’un racisme systémique dans l’un des pays les plus « civilisés » de la planète, près de soixante ans après l’abolition de la ségrégation raciale dans les livres d’histoire.

Zach LaVine a lui aussi pris une grosse claque suite à ce triste fait divers et assure que cette fois, c’est toute la société américaine qui va être bouleversée. « Il va falloir qu’il y ait un certain type de mouvement, peut-être que ce ne sera pas cette génération, mais la suivante. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n’est pas juste », a-t-il déploré.

L’importance d’aller voter et de s’exprimer

Joueur star de la NBA, Zach LaVine est également prêt à jouer son rôle, celui de modèle pour les plus jeunes. Sa voix sera écoutée et l’ailier des Bulls veut en profiter pour inciter à aller voter, le point de départ selon lui pour plus d’égalité aux Etats-Unis. L’ex dunkeur des Wolves en profite pour faire son mea culpa sur le sujet, confiant qu’il n’a pas toujours été un assidu des isoloirs par le passé.

« Ce n’était tout simplement pas quelque chose qui me branchait, a-t-il avoué. Je sais bien sûr qu’on a le droit de vote, mais tout le monde n’est pas obligé de le faire. Avec ce qui se passe, je pense que cela compte beaucoup plus maintenant, du moins pour moi, parce que je pense que chaque vote compte. Avant, je n’étais pas du tout éduqué à ce sujet. J’essaie maintenant de m’informer davantage sur la politique, sur ce qui se passe et sur la façon dont les choses sont votées. C’est pourquoi j’ai décidé d’agir dans ma propre communauté et d’essayer de faire ma part ».

Zach LaVine a aussi insisté sur l’importance pour les minorités de s’exprimer et de ne plus avoir peur de le faire.

« Il suffit de s’instruire, d’être actif. N’ayez pas peur de vous mettre en avant et d’être différent non plus. Allez-y et essayez d’apporter un changement, même si vous avez une opinion et que vous êtes le seul à parler dans la pièce, a-t-il ajouté. Si quelque chose s’installe et que vous êtes le seul à avoir une opinion, je pense que c’est un peu plus difficile pour quelqu’un de parler. Alors n’ayez pas peur de ça, et faites ce qui est bon pour vous ».