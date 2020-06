Victime d’une erreur médicale, Robert Covington a eu peur de ne pas pouvoir jouer en NBA

L’aventure de Robert Covington en NBA n’a jamais été un long fleuve tranquille. Drafté par Houston en 2013 puis coupé après avoir seulement pu jouer sept matchs, le « 3&D » s’est relancé à Philadelphie pour être ensuite tradé à Minnesota en 2018 puis revenir au point de départ cet hiver, chez les Rockets.

Le processus qui l’a conduit jusqu’à la Draft a également été semé de pas mal d’embûches. Il a ainsi fallu quelques désistements lors du Draft Combine pour que Robert Covington puisse prouver ses qualités.

« Il y avait tellement de gens qui m’ont dit que je ne pourrais pas y arriver que ça m’a donné encore plus envie de le faire. Je voulais leur prouver qu’ils avaient tort, » a-t-il déclaré dans le podcast « Next Level Leaders ». « Je n’ai pas été invité au Draft Combine au début. J’ai appris par Twitter que j’avais été invité parce que certaines personnes s’étaient désistées. J’ai fini par y aller et c’est là que j’ai commencé à faire tourner les têtes et que mon nom a commencé à circuler. »

Après avoir tapé dans l’œil des scouts des Rockets, l’ailier raconte ensuite une histoire presque similaire à celle de Nicolas Batum, diagnostiqué d’une anomalie cardiaque qui a nécessité une contre-expertise avant la Draft de 2008.

« J’ai eu un coup dur lorsqu’il y a eu ce test pour analyser la condition physique. Il teste votre rythme cardiaque. Mon test ressort en disant que j’avais un cœur hypertrophié. Ils m’ont dit à ce moment-là que je ne pourrais plus jamais jouer au basket. Je suis revenu avec un deuxième avis en leur demandant d’examiner les résultats, et ils se sont rendus compte que leur lecture avait été erronée. La machine s’était cassée pendant le test. Sur le second résultat, il s’avérait que je n’avais pas de problème cardiaque. »

De quoi lui permettre de rejoindre la NBA, où il s’est imposé petit à petit dans son profil de défenseur/shooteur.