Quand Chris Paul réalisait le match parfait pour décrocher sa première finale de conférence

Après plusieurs échecs, notamment à deux reprises après un Game 7 (2008 et 2015), Chris Paul avait encore une opportunité de disputer la première finale de conférence de sa carrière en 2018. Treize ans après son arrivée dans la ligue.

Les Rockets mènent 3-1 contre le Jazz dans cette demi-finale de conférence. Ils peuvent donc conclure à domicile, à Houston. Le meneur va alors réaliser un des meilleurs matches de sa carrière et un des plus propres de l’histoire des playoffs.

Ce soir-là, il compile 41 points à 13/22 au shoot et 8/10 à 3-pts, 10 passes, 7 rebonds et aucun ballon perdu ! Jamais, dans l’histoire, un joueur avait affiché au moins 40 points et 10 passes sans perdre le moindre ballon en playoffs.

Le Jazz de Rudy Gobert et Donovan Mitchell va opposer une résistance féroce jusque dans le dernier quart-temps. Mais « CP3 » est intouchable avec trois paniers à 3-pts dans les six dernières minutes, 20 points au total dans le dernier acte. Les défenseurs peuvent bien contester ses tirs, il ne manque rien. Et quand ce n’est pas lui qui inscrit des points, l’actuel meneur du Thunder délivre des passes décisives et se retrouve ainsi impliqué dans les 18 derniers points de son équipe.

« Il a été incroyable. Il a tué le match », résumera James Harden à ESPN. « Surtout pour atteindre un niveau qu’il n’a jamais connu auparavant. Il nous a pris sur ses épaules, et nous a dit : « Je vous emmène ! ». C’est une performance de premier plan. Il nous a dit qu’il allait nous porter. Ça se voyait dans ses yeux. »

Un des sommets de sa carrière, tout simplement.