Joe Harris seul au monde à New York

Les images des grandes artères de la « Big Apple » complètement vides ont de quoi choquer, New York étant la ville la plus animée du pays, la ville qui ne dort jamais. Joe Harris a fait l’expérience de ce monde apocalyptique alors qu’il se rend régulièrement au centre d’entraînement des Nets pour poursuivre la rééducation de sa cheville.

« Il ne se passe rien à New York, ce qui est fou, » a-t-il relaté. « Tout le monde s’y est un peu habitué, mais c’est tellement bizarre de pouvoir se balader tranquillement en voiture. Je vais à notre centre d’entraînement tous les jours pour la rééducation. Ça me prenait avant entre 20 à 30 minutes, parfois 40 si le trafic était mauvais, qu’il y avait un accident ou un truc du genre. Maintenant, ça me prend 10 minutes ».

Un centre d’entraînement bien calme

Joe Harris n’est pourtant pas le plus lésé dans cette affaire de confinement, lui qui s’est blessé au soir du dernier match en date de Brooklyn, face aux Lakers, et en avait au moins pour un mois, et qui a donc eu accès de manière privilégiée au centre d’entraînement de sa franchise.

Mais à l’écouter, ces séances en mode « seul au monde » dans un complexe vide avec un préparateur physique (dont l’histoire ne dit pas s’il s’appelle Wilson) pour unique compagnie, n’ont rien de réjouissant.

« C’est la seule faille que je puisse exploiter en ce moment, que la NBA autorise l’accès aux centres d’entraînement aux joueurs qui étaient en rééducation, pour travailler avec un coach. Donc j’ai pu faire ça depuis quelques semaines. Mais quand je rentre, je dois porter un masque, des gants tout le temps et tu es seul avec ton coach qui est autorisé à être là. Tout le reste est fermé. Je fais ma rééducation, on est juste tous les deux dans le complexe tout entier. C’est un peu bizarre parce que normalement, quand tu y entres, c’est toujours animé et bruyant, il se passe toujours quelque chose, avec de la bonne énergie. Et là, on est que deux ».