Depuis le début de la crise du Covid-19, les joueurs et leur syndicat ont aidé pour 5,5 millions de dollars

À chaque fois qu’un joueur reçoit une amende en NBA, la moitié de l’argent récupéré va à NBA Cares, la branche caritative de la ligue. L’autre moitié va dans les caisses du syndicat des joueurs (NBPA).

Et cet argent est notamment utilisé pour encourager les dons, à travers une subvention de contrepartie, à savoir que le NBPA rajoute 25 000 dollars à chaque fois qu’un joueur fait un don à une organisation caritative. Et forcément, avec la crise du Covid-19 qui frappe très durement les Etats-Unis, le système n’a jamais été autant utilisé.

D’après Forbes, 97 joueurs NBA (sur les 514 ayant foulé un parquet NBA cette saison) ont ainsi contribué d’une façon ou d’une autre, pour aider face à la crise sanitaire mais aussi économique et sociale engendrée. Entre les donations aux hôpitaux, ou les repas offerts aux personnes les plus en difficultés, c’est jusqu’à présent un total de 5,5 millions de dollars en cumulé qui a été donné par les joueurs NBA et leur syndicat.

« Depuis que nous avons rétabli la fondation, c’est ainsi que nous avons décidé de nous engager et de travailler avec les acteurs », explique Sherrie Deans, directrice exécutive. « Ce n’est qu’une extension de ce travail. Depuis que nous avons commencé ce système, je pense que nous avons mis en place jusqu’à 475 subventions individuelles au cours des cinq dernières années. Ce chiffre va monter en flèche dans les trois prochains mois. »

La fondation a ainsi pu contribuer au don de 100 000 dollars de Karl-Anthony Towns à la clinique Mayo, ou celui du même montant d’Andre Drummond pour l’hôpital dans laquelle sa mère travaillait.

« Ils sont tous si attentionnés », conclut Sherrie Deans. « Ils commencent à s’intéresser à l’éducation maintenant et à fournir des technologies aux enfants dont l’expérience scolaire a été interrompue. Et je viens également d’approuver une subvention pour soutenir les vétérans. C’est tellement large. J’aimerais pouvoir mettre en avant une chose en particulier, mais je suis si heureuse de ne pas pouvoir le faire. Ils donnent dans à peu près tout ».