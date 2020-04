Le syndicat des joueurs NBA se donne 45 jours pour trouver la meilleure option

Directrice exécutive de la « National Basketball Players Association », appelée aussi syndicat des joueurs, Michele Roberts était l’invitée du podcast « Winging it » en compagnie de Vince Carter pour donner son point de vue quant à la possibilité de sauver la fin de saison et répondre aux interrogations des joueurs.

Entre deux coups de fil parmi la cinquantaine qu’elle passe par jour, l’avocate a d’abord confirmé ce qui ressemble désormais à une évidence : si la NBA venait à reprendre, ce serait sans fans et donc dans des structures plus petites que des salles NBA faites pour accueillir 15 à 20 000 personnes.

« On ne va pas retourner au Madison Square Garden dans une salle remplie. On peut tous s’accorder sur le fait que lorsqu’on retournera au jeu, si on y revient avant la saison prochaine, ce sera probablement sans les fans, » a-t-elle ainsi indiqué. « Il n’y a aucun Etat qui sera d’accord pour dire : « Ok on va à nouveau réunir 12 000 personnes dans une salle ». Ça n’arrivera pas. Ce serait donc dans une salle sans fans, mais plutôt dans un lieu intérieur où je dirais au moins 250 personnes peuvent être là, en comptant les équipes, les joueurs, le staff, des médecins, des gens derrière la caméra parce que ce sera télévisé. Donc déjà il faut qu’il y ait au moins un Etat qui soit d’accord pour réunir un certain nombre de personnes ».

250 personnes pour un match maximum, pas de fans… mais diffusion en direct

Deux-cent cinquante personnes, ça peut sembler beaucoup, et c’est pourtant le chiffre imaginé par les dirigeants pour organiser un seul match entre deux équipes et non rassembler plusieurs formations en un même lieu. Entre les joueurs, les staffs, les arbitres, les personnes en charge de la diffusion (« car les matchs seront retransmis à la télé »), le personnel en charge des équipements, de la sécurité… « Il faudra aussi un staff médical spécial pour tester les gars et s’assurer que personne n’est malade. On ne parle pas de ma présence ou de celle d’Adam Silver, juste des personnes pour qu’un match puisse avoir lieu », poursuit Michele Roberts.

Pour ce qui est de la possibilité de sauver la saison régulière ou de passer directement aux playoffs et dans quelles conditions, il est encore trop tôt pour trancher.

« La possibilité d’avoir une fin de saison régulière complète dépend encore du calendrier. Si le virus continue de se propager, et qu’on se retrouve début juin sans signe d’amélioration, peut-être qu’on ne parlera plus de saison régulière mais seulement de playoffs. Avec des places qui resteront celles d’avant la suspension, » ajoute-t-elle. « J’essaie juste de m’assurer qu’on aura des matchs, et qu’on en aura autant que possible. Il faudra être créatif pour décider de ce à quoi la saison régulière et les playoffs pourraient ressembler. On sera aussi souples que l’on peut. Le but c’est d’empêcher une fin de saison sans aucun match, ce serait un scénario apocalyptique ».

Avec ou sans saison régulière, à Las Vegas, sur un bateau de croisière…

Parmi les scénarios régulièrement évoqués, on parle de réunir un maximum d’équipes à Las Vegas. Mais d’autres idées, plus ou moins farfelues ont également vu le jour, comme de privatiser une île (poisson d’avril), de faire embarquer toute la ligue sur un bateau de croisière, voire… un navire de guerre !

« Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce sont des scénarios que l’on prend en considération, même si encore une fois, la première des conditions est qu’il faut trouver un endroit sécurisant. Il faut trouver une structure, un lieu qui serait mis en quarantaine afin de préserver la santé des joueurs, du staff. Avec personne d’autre qui viendrait de l’extérieur. Dit comme ça, Las Vegas ne ressemble pas à une option plausible, mais il y a des tonnes d’hôtels qui sont vides et des structures qui pourraient être mises en quarantaine, donc au final ce n’est pas un endroit à exclure. Il faut aussi un endroit en mesure de pouvoir accueillir des équipes et où elles se sentiront à l’aise (…). On parle aussi de navire de guerre, ce qui est une idée un peu folle pour moi. Mais aucune possibilité n’est à exclure. Il y a des variables différentes qui entrent en jeu, certaines sous notre contrôle, d’autres non. La principale, c’est qu’on doit être en mesure d’avoir un lieu où l’on puisse réunir 700 personnes et à l’instant T, il y a très peu d’endroits qui nous le permettent. Espérons que ça évolue d’ici les 45 prochains jours. C’est le plus gros obstacle aujourd’hui ».

Chaque Etat et ses caractéristiques sont étudiés, les plus denses comme la Californie ou l’état de New York semblent déjà éliminés de la course.

« Je pense que ce serait une ville où il n’y a pas de NBA, » ajoute Michele Roberts. « Si on trouve un scénario qui peut garantir cinq matchs de saison régulière plutôt que 12, on saisira cette opportunité. Si on doit passer directement aux playoffs et abandonner le format en sept manches pour passer à cinq, on la saisira aussi. Quoi qu’il arrive, cette saison ne sera pas commune. Même en l’état, c’est déjà fou. On veut juste que le jeu reprenne ».

Vince Carter a pour sa part indiqué que la WWE, la fédération américaine de catch, avait poursuivi ses shows, comme le « WWE Monday Night Raw », dans des salles sans fans, et que c’était le show « le plus bizarre » qui lui avait été donné de voir. Il a également rappelé que les joueurs ne voulaient pas jouer dans des salles vides.

« Ça va faire bizarre de regarder un match sans fans, mais l’alternative, c’est de ne pas jouer », a conclu Michele Roberts. Encore 45 jours pour espérer une amélioration de la situation.