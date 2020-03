Marcus Smart guéri du Covid-19

Quelques jours après Christian Wood, puis Donovan Mitchell et Rudy Gobert, Marcus Smart a annoncé sur Twitter qu’il était lui aussi guéri du Covid-19, depuis vendredi. Il avait été déclaré positif le 19 mars.

S’il n’a ressenti aucun symptôme, le meneur des Celtics avait quand même profité de son exposition médiatique pour mettre sérieusement en garde la population contre le danger du virus. Malheureusement, les chiffres ont donné raison au joueur, les États-Unis étant aujourd’hui le pays recensant le plus grand nombre de cas dans le monde, et de loin, avec plus de 135 000 personnes testées postives, pour 2 384 morts.