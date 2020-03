J.B. Bickerstaff stoppé dans son élan

Comme Collin Sexton, J.B. Bickerstaff est frustré. Alors qu’il venait d’être nommé coach des Cavaliers, et même d’être prolongé pour plusieurs saisons, l’épidémie de coronavirus l’empêche de jauger les progrès de son équipe.

Sous sa coupe, Cleveland affichait un bilan de 5 victoires pour 6 défaites, et s’était même offert le scalp des Nuggets, du Heat et des Sixers.

« Pour être franc avec vous, j’espère jouer les 17 derniers matches » avoue-t-il au Plain Dealer. « Vu où nous en sommes et vu combien c’était important pour la construction de l’équipe, cela peut donner un été avec des gars qui veulent s’entraîner, travailler et s’améliorer car ils ont vu qu’on allait dans la bonne direction. Je pense que l’élan était là, et que c’était important pour nous. »

« Le sport a toujours été un exutoire pour tout le monde »

Voilà pourquoi, même si les playoffs ne seront pas au bout, le nouvel entraîneur des Cavaliers aimerait tout de même disputer les derniers matches.

« La chose la plus difficile dans cette ligue est d’apprendre à gagner et nous commencions à le faire dans le 4e quart-temps. Pour nous, collectivement, c’est important. De toute évidence, la NBA fera ce qu’elle juge le mieux pour l’ensemble de la ligue et nos fans, mais pour nous, j’aimerais avoir ces matchs. »

Évidemment, J.B. Bickerstaff rappelle que la santé est prioritaire, et il en profite pour annoncer que lui et les Cavaliers ne déplorent aucun cas d’infection. Chacun est chez soi, en famille, à l’abri à respecter les mesures d’isolation. Et il a une pensée pour les fans pour qui le sport est une échappatoire.

« Ce ne sont pas seulement les équipes qui sont impliquées, mais tous nos fans. Le sport a toujours été un exutoire pour tout le monde. Vous sortez d’une dure journée de travail ou autre, et vous pouvez rentrer à la maison, regarder les Cavs et tout oublier pendant deux heures et demie. À ce stade, avec tout ce qui se passe, je pense qu’une reprise le prouverait encore davantage. Ce sera une fête avec un énorme impact sur la vie des gens. »