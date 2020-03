Quelles équipes peuvent encore profiter de leur enveloppe de recrutement supplémentaire ?

Avec les nombreuses lourdes blessures qui ont touché la NBA ces derniers mois, les demandes d’enveloppe supplémentaire – les fameuses « Disabled Player Exception » – pour recruter s’étaient multipliées. La ligue avait offert plusieurs millions à ces équipes, et seules deux ont déjà utilisé cette somme allouée exceptionnellement.

Ce sont les Lakers, avec la signature de Markieff Morris après la blessure avant la saison de DeMarcus Cousins (coupé d’ailleurs pour faire venir l’ancien des Pistons), puis les Wizards avec Shabazz Napier, qui est venu remplacer C.J Miles (opéré du poignet).

Néanmoins, six équipes n’ont pas encore sorti le chéquier et c’est aujourd’hui ou jamais puisque ce sera ensuite trop tard. Voici la liste de ces enveloppes avec entre parenthèses le joueur blessé jusqu’à la fin de saison.

Pistons : 9.2 millions de dollars (Blake Griffin)

Magic : 4.6 millions (Al-Farouq Aminu)

Pelicans : 3.6 millions (Darius Miller)

Blazers : 2.8 millions (Rodney Hood)

Cavaliers : 1 million (Dylan Windler)

Nets : 839 427 dollars (David Nwaba)

LEXIQUE

Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.