Appel rejeté et 500 000 dollars d’amende pour Mark Cuban !

La NBA a mis du temps à boucler son enquête suite à la plainte de Mark Cuban, qui demandait à ce que la fin du match entre les Mavericks et les Hawks du 22 février dernier soit rejouée.

Le problème venait d’un contre de Dorian Finney-Smith sur Trae Young sur la planche. Derrière, John Collins prenait le rebond et marquait sur la claquette. Sauf que les arbitres avaient sifflé un « goal tending » avant le shoot de John Collins. Après avoir revu la vidéo, ils avaient finalement validé le contre… mais aussi la claquette de John Collins, pourtant inscrite après le coup de sifflet ! De quoi provoquer la colère du propriétaire texan.

Mais pour la NBA, « l’analyse des images a montré que le coup de sifflet avait commencé un quinzième de seconde avant que John Collins ne prenne contrôle du ballon. Mais il est bien établi par les précédentes plaintes que les décisions des arbitres, et également des arbitres chargés des ralentis, dont on peut dire après analyse ultérieure qu’elles sont erronées, ne sont pas de mauvaises applications des règles. Si les arbitres essaient d’avoir raison sur tous leurs coups de sifflet, les matchs ne peuvent pas être rejoués parce que, après les faits et en dehors du contexte de prendre une décision en temps réel, un jugement différent sur ce qu’il s’est passé sur le terrain peut être fait. »

Plus de trois millions de dollars d’amendes en cumulé…

En clair, la ligue explique que les officiels font aussi des erreurs dans le feu de l’action et qu’on ne va pas rejouer tous les matchs dans lesquels on pourrait trouver des coups de sifflet ratés.

Du coup, Adam Silver inflige également une amende de 500 000 dollars à Mark Cuban, pour être rentré deux fois sur le terrain lors de la rencontre afin de s’en prendre aux arbitres, ainsi que pour ses critiques dans la presse dans la foulée de la rencontre, où il avait expliqué que « l’arbitrage en NBA est un problème depuis vingt ans ».

« C’est une part du sport, pour les fans et les journalistes, de critiquer les arbitres, mais les dirigeants sont tenus à des standards plus élevés » continue la NBA. « Un propriétaire qui tente d’influencer les décisions des arbitres pendant et après un match crée la perception d’un avantage compétitif injuste et sape l’intégrité du jeu. En s’en prenant aux employés de la ligue, il crée également un environnement de travail fait d’intimidation. Alors que des efforts sont faits pour améliorer l’attitude des coachs, des joueurs et des fans durant les matchs, les dirigeants doivent montrer l’exemple et ne pas abaisser le niveau de la conduite à tenir dans nos salles. »

La NBA rappelle également que les équipes ont différemment moyens internes pour se plaindre de l’arbitrage. Avec cette nouvelle prune, Mark Cuban atteint en tout cas les 3 115 000 dollars d’amendes depuis son rachat des Mavericks il y a vingt ans. Un record peut-être encore plus élevé, toutes les amendes n’étant pas publiques…