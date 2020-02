Troisième défaite consécutive des Clippers, encore battus par les Kings

Les Clippers n’avaient jamais perdu trois matchs de suite cette saison, et c’est désormais chose faite. Avec les absences de Patrick Beverley et Paul George, c’est le nouveau venu Reggie Jackson qui est titulaire à l’arrière, et ça manque clairement d’automatismes pour la troupe de Doc Rivers.

L’attaque ressemble à un vrai chantier, avec des joueurs qui foncent tête baissée, les uns après les autres, dans la raquette des Kings. Ivica Zubac se bat au rebond offensif mais les paniers ratés s’enchaînent. Kent Bazemore et les joueurs de Sacramento sont également maladroits, mais c’est tellement problématique côté Los Angeles (4/24 pour débuter !) que les visiteurs finissent forcément en tête après les 12 premières minutes (13-25).

Los Angeles avait déjà perdu cinq ballons dans le premier round, et le deuxième commence encore par une balle perdue. Kawhi Leonard tente de limiter la casse poste bas, et avec l’aide de Lou Williams, il parvient à inscrire quelques paniers, avant que la maladresse générale ne se transforme en concours de shoots réussis avant la pause.

Finalement, les Clippers ne sont qu’à deux possessions (48-54), un vrai petit miracle…

Harry Giles précieux pour faire l’écart décisif

Los Angeles pense sans doute finir d’inverser la tendance en deuxième mi-temps, mais la connexion serbe Nemanja Bjelica – Bogdan Bogdanovic ne l’entend pas ainsi, avec la mobylette De’Aaron Fox pour mettre du rythme.

Encore une fois, Kawhi Leonard et la doublette Lou Williams – Montrezl Harrell sont obligés de cravacher pour revenir d’un déficit de 14 points. L’intérieur permet même à son équipe de passer devant (95-94) dans le quatrième quart-temps, sauf que les Clippers vont être muets pendant cinq minutes, et les Kings vont réussir un 10-0 marqué du sceau de Harry Giles, qui résiste à Kawhi Leonard défensivement, avant de claquer un alley-oop dans la foulée !

Les Californiens, trop brouillons et désordonnés, ne reviendront pas, alors que Sacramento récupère un succès précieux (103-112) dans la quête de la 8e place de la conférence Ouest.

