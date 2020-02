Le MVP de la nuit : Trae Young prend sa revanche

« Il a juste trouvé un rythme assez incroyable. Quand il déclenche comme ça à deux mètres derrière la ligne, vous ne pouvez pas y faire grand-chose ».

Erik Spoelstra a bien résumé le sentiment d’impuissance qui a traversé l’esprit de ses troupes cette nuit, face au récital du meneur des Hawks, Trae Young, auteur de son meilleur match en carrière avec 50 points à 12/25 au tir dont 8/15 à 3-points, 8 passes décisives, 2 rebonds et 2 interceptions en 40 minutes.

Il fallait au moins ça pour venir à bout de Miami, qui a longtemps failli s’en tirer avant de plonger sur la fin, Trae Young inscrivant 20 points dans le dernier acte dont les trois lancers de la gagne dans les dernières secondes du match. Une belle revanche après la défaite à Miami, où le meneur s’était fait chambrer pour avoir chambré trop tôt. Jimmy Butler l’avait ainsi moqué sur les réseaux sociaux, en expliquant qu’il pouvait vraiment « prédire le futur ».

Forcément, Trae Young a profité de cette victoire pour répliquer, assurant qu’il parlait en fait de ce match !

Mais ce qui a le plus impressionné, c’est le nombre de missiles à 3-points envoyés depuis le logo par la pépite des Hawks. Avec ses nombreuses bombes enchaînées avec une grande confiance, il est même allé jusqu’à faire vaciller un défenseur d’élite comme Andre Iguodala, l’une de ses victimes du soir.

Trae Young est ainsi devenu le quatrième plus jeune joueur de l’histoire de la NBA a atteindre la barre des 50 points derrière Brandon Jennings, LeBron James et Devin Booker. Il a également dépassé le record de Shaquille O’Neal avec un 11e match à plus de 40 points réussi au cours de ses deux premières saisons en NBA. Impressionnant.