Erik Spoelstra espère que le All-Star Game va booster Bam Adebayo

Quelle saison pour Bam Adebayo ! Au départ, il lui fallait pourtant digérer une déception puisqu’il avait été coupé par Gregg Popovich avant la Coupe du monde. Ce qui au final était un mal pour un bien vu la tournure des événements… La suite est bien plus réjouissante, et ses performances ont gonflé au point d’être sélectionné par les coaches pour le All-Star Game dans deux semaines. Une belle revanche.



Le pivot progresse et prend une nouvelle dimension semaine après semaine. Et ce week-end symbolique pourrait bien le porter sur une dynamique encore plus positive. C’est le souhait d’Erik Spoelstra.

« Je me suis souviens de Dwyane Wade, quand il a été All-Star la première fois », raconte le coach. C’était en 2005 à Denver. « Je me rappelle que Larry Bird avait parlé de lui et ça avait bouleversé sa confiance de manière spectaculaire pour la seconde partie de la saison. Il avait également discuté avec Julius Erving et d’autres Hall of Famers, et ça, c’est inestimable. Ça vous change, surtout quand les grands joueurs reconnaissent votre jeu et vos progrès. »

Pour ne rien gâcher, Adebayo a été invité au Skills Challenge et sera accompagné pendant le match des étoiles par un habitué, Jimmy Butler, dont ce sera la cinquième participation. « Ça vous rend humble », commente l’ancien arrière-ailier des Sixers. « On se retrouve dans un vestiaire avec LeBron James, Stephen Curry ou autres. On est entouré de la crème de la crème de la ligue. Il va pouvoir goûter à ça et il va vouloir y revenir chaque saison. Donc il va continuer à bosser. On est tous heureux pour lui car il est arrivé cette saison avec cette envie de prouver qu’il est bien un des meilleurs joueurs du monde. »

Et sans doute déjà un des favoris, avec Brandon Ingram (lui aussi All-Star cette saison) et Devonte’ Graham, pour remporter le trophée de meilleure progression en fin d’exercice.