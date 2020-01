Doug McDermott aimerait participer au concours à 3-points du All-Star Game

Même avec trois titulaires absents chez les Nuggets, les Pacers ont dû sortir le grand jeu pour aller l’emporter à Denver, avec notamment un Domantas Sabonis auteur de son premier triple-double en carrière, et un Doug McDermott en feu dans le dernier quart avec 18 de ses 24 points, et un 9/10 au tir.

« Le panier était grand ce soir, les gars ont fait du bon boulot pour me trouver, c’est bon de voir les tirs rentrer » appréciait-il après la rencontre, fier d’avoir participé à la belle prestation des Pacers lors d’une soirée consacré à la NFL aux États-Unis, qui a vu seulement deux rencontres NBA se jouer.

« On ne nous respecte pas trop et on aime ça. C’est une motivation pour nous. On pense avoir une des meilleures équipes à l’Est, et qu’on peut jouer avec n’importe qui (…) Quand on retrouvera Vic (Oladipo), on sera effrayant. »

Invitation en attente

Le voir enchaîner des 3-points dans le corner donne envie de le voir participer au concours dédié lors du All-Star Game, qui aura lieu dans un peu moins d’un mois à Chicago.

« On nous sous-estime, ils ne m’inviteront pas. Je vais continuer à tirer et je préfère que ça rentre comme ça en match que lors d’un concours. Mais s’ils m’invitent, j’irais » annonce le quatrième joueur le plus adroit de la ligue derrière l’arc, avec 44.6% de réussite – son meilleur pourcentage en carrière.

« J’ai le sentiment d’être plutôt adroit depuis mon arrivée en NBA donc ce serait fun de le faire un jour. Si ce n’est pas cette année, ce serait cool de le faire l’an prochain à Indiana. Si je suis contacté, j’accepterais évidemment. »