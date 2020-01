[Programme de la nuit] Russell Westbrook revient à OKC

Un « double header » de choix ce jeudi avec à l’Est, une affiche digne d’une demi-finale de conférence avec les Sixers qui reçoivent les Celtics. Ce sera sans Joel Embiid, blessé à la main.

A l’Ouest, ce serait plutôt une affiche de premier tour de playoffs avec le grand retour de Russell Westbrook à OKC. L’accueil devrait être royal, et le duel de « back court » entre Paul-SGA et Westbrook-Harden est l’un des plus excitants du moment.