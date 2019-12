Le MVP de la nuit : Brandon Ingram libère les Pelicans

Il y avait du Carmelo Anthony et du Kevin Durant dans ce premier quart-temps de Brandon Ingram face aux Wolves. À 7 sur 10 pour inscrire 18 points dans le premier quart-temps, il a fait la chanson à Robert Covington, qui fait pourtant partie des meilleurs défenseurs à son poste. Et lorsque les Wolves le serrent d’un peu plus près, il délivre des caviars pour Lonzo Ball et Josh Hart.

« Il veut vraiment être un très grand joueur » a réagi Alvin Gentry après la rencontre. « Il continue de travailler sur sa défense. Au-delà du tir à 3-points, il continue de faire évoluer son jeu en attaque car il est totalement investi dans l’idée de devenir un super joueur. »

La suite sera moins flamboyante. On retiendra tout de même la fin du deuxième quart-temps lorsqu’il remet un petit coup d’accélérateur pour inscrit sept points rapides, et donner une belle avance à la pause.

En deuxième mi-temps, il sera plus maladroit, mais il continuera de servir ses coéquipiers et de participer au rebond. Son volume de jeu impressionne, et à l’arrivée, ça donne 34 points en 34 minutes pour 34 d’évaluation avec un 12 sur 22 aux tirs, mais aussi 6 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. C’est surtout une première victoire en 14 matches, et c’est un immense soulagement.

« Ça fait du bien de gagner un match. Je pense qu’on ne parlait pas trop de cette série de défaites, mais on parlait plutôt de rester soudés » explique l’ancien ailier des Lakers. « Ces derniers matches, on ne parvenait pas à bien finir les matches, mais on était vraiment bon en défense pour se donner une chance de gagner des matches. »