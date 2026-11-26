Equipe surprise de la côte Ouest, Memphis domine les Clippers (115-97) pour une 7e victoire en huit matchs ! Jaylen Wells (19 points) et Ty Jerome (17 points, 7 passes) mènent les Grizzlies, épaulés par Cam Spencer (16 points) et Cedric Coward (14 points, 10 rebonds).

Revenus à une possession en début de troisième quart-temps, les Clippers encaissent un terrible 18-2. Brandon Ingram (18 points) ne peut empêcher une neuvième défaite en neuf déplacements pour Los Angeles, toujours sans victoire à l’extérieur. Memphis retrouvera Minnesota vendredi avec pour enjeu la 1ère place du groupe B de l’Ouest.

Dans le match des bonnets d’âne de la conférence Est, Brooklyn met fin à cinq défaites consécutives en s’imposant à Milwaukee (104-97) en NBA Cup. Julius Randle mène les Nets avec 28 points, épaulé par Noah Clowney (17 points) et Egor Demin (15 points). Day’Ron Sharpe (11 points, 14 rebonds) et Michael Porter Jr. (12 points, 11 rebonds) signent chacun un double-double.

Malgré Tyler Herro (28 points) et Jaime Jaquez Jr. (21 points), les Bucks lâchent prise après avoir compté six points d’avance au troisième quart-temps. Milwaukee reste sans victoire en NBA Cup (0-3), tandis que Brooklyn décroche son premier succès (1-2).

Le Thunder perd encore…

Toujours sans Anthony Edwards, Minnesota s’impose à OKC (113-106) et reste invaincu en NBA Cup avec trois victoires en trois matchs. Au niveau All-Star en ce début de saison, Jaden McDaniels brille avec 32 points et 10 rebonds, à 11/15 aux tirs dont 4/5 de loin. Menés de dix points, les Wolves renversent la rencontre grâce à un 24-10 pour terminer le troisième quart-temps.

Malgré Shai Gilgeous-Alexander (32 points) et Ajay Mitchell (25 points), le Thunder concède sa sixième défaite en neuf matchs.

Seule ombre au tableau pour Minnesota : LaMelo Ball (19 points) sort sur blessure à la cheville à deux minutes de la fin. Et on sait qu’il a un lourd passif avec ses chevilles.

Chicago arrache une deuxième victoire de suite à Charlotte (107-105), qui concède de son côté son septième revers d’affilée.

Matas Buzelis (24 points) fait la différence avec une claquette puis deux lancers-francs dans les 24 dernières secondes.

Josh Giddey est toujours son meilleur lieutenant avec 12 points, 11 rebonds et 7 passes dans un match marqué par 22 changements de leader ! Les Hornets s’appuient sur Brandon Miller (35 points) et Moussa Diabaté (14 points, 14 rebonds) pour leur tenir tête, mais Coby White manque l’égalisation au buzzer. Les Bulls terminent la phase de groupes de la NBA Cup à 2-2, contre 0-4 pour Charlotte.

Charlotte – Chicago 105 – 107

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PHI 111 MIA 104 CHA 105 CHI 107 NYK 121 CLE 102 OKC 106 MIN 113 MEM 115 LAC 97 MIL 97 BRO 104 HOU 116 PHO 104 GSW 129 SAC 110 POR 116 SAS 111

OKC – Minnesota 106 – 113

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PHI 111 MIA 104 CHA 105 CHI 107 NYK 121 CLE 102 OKC 106 MIN 113 MEM 115 LAC 97 MIL 97 BRO 104 HOU 116 PHO 104 GSW 129 SAC 110 POR 116 SAS 111

Memphis – LA Clippers 115 – 97





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PHI 111 MIA 104 CHA 105 CHI 107 NYK 121 CLE 102 OKC 106 MIN 113 MEM 115 LAC 97 MIL 97 BRO 104 HOU 116 PHO 104 GSW 129 SAC 110 POR 116 SAS 111

Milwaukee – Brooklyn 97 – 104

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PHI 111 MIA 104 CHA 105 CHI 107 NYK 121 CLE 102 OKC 106 MIN 113 MEM 115 LAC 97 MIL 97 BRO 104 HOU 116 PHO 104 GSW 129 SAC 110 POR 116 SAS 111