Les Rockets restent l’une des équipes les plus solides de la ligue à domicile. Les Texans (14v-5d) ont enregistré un 9e succès à domicile cette saison en se débarrassant de Suns (9v-8d) qui restaient sur quatre victoires de rang. Cette rencontre de NBA Cup était sans enjeu car les deux équipes étaient déjà éliminées.

Tous les membres du cinq de Houston ont inscrit au moins 13 points, avec un Alperen Sengun en triple-double (23 points, 11 rebonds et 11 passes). Et, événement de la soirée, un Kevin Durant (20 points et 10 rebonds) toujours plus haut dans les pages d’histoire.

En face, Devin Booker a fini meilleur marqueur de la partie (25 points), mais a manqué d’adresse (6/18) à l’instar de son lieutenant Jalen Green (16 points à 8/21) et de l’ensemble de la formation de l’Arizona (42%). Même s’ils ont viré en tête à l’issue du premier quart-temps (29-33), les visiteurs ont le plus souvent été à la traîne au score dans cette partie.

Les Suns se rapprochent mais craquent dans le final

En avance de 10 points à la pause (66-56), les locaux sont parvenus à conserver ce matelas à l’issue des 12 minutes suivantes (92-81). Mais à six minutes du terme, après un tir à mi-distance de Luke Kennard, puis une finition au cercle en transition de Green, les Suns ont signé un sérieux rapprochement au score (99-97).

Sengun a alors remis de l’ordre en dépassant Khaman Maluach en « drive » pour aller dunker. Puis VanVleet a profité d’un bon jeu d’écran avec Durant pour se retrouver ouvert à 3-points en tête de raquette et sanctionner, et se permettre de chauffer Brooks ! L’homme à tout faire Sengun a encore pénétré et trouvé Amen Thompson sous le cercle pour redonner encore de l’air aux Rockets (106-98).

Les Texans, bien aidés par le laxisme d’Oso Ighodaro (« fouled out » et frustré), battu au rebond par Sengun sur un lancer-franc de Jabari Smith Jr., ont ainsi pu passer une fin de soirée relativement tranquille en signant quelques stops défensifs bienvenus. Et en comptant sur un nouveau panier primé de VanVleet.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kevin Durant dans le club des 33 000. C’est sur un panier à 3-points – son seul converti de la soirée (1/7) – grand ouvert à la fin de la première période que « KD » a continué d’écrire sa légende en passant la barre des 33 000 inscrits en carrière. Le 5e meilleur marqueur de l’histoire de la ligue rejoint ainsi LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone et Kobe Bryant. En gardant sa moyenne actuelle d’environ 21 points par soirée, il pourrait dépasser l’ancienne légende des Lakers dans une trentaine de matchs.

– Ça chauffe entre « KD » et Dillon Brooks. Double séquence de tension pour Dillon Brooks à la fin du match. À quatre minutes du terme, Fred VanVleet l’a provoqué après un panier primé converti devant lui. Les deux hommes ont écopé d’une faute technique. Quelques minutes plus tard, Brooks s’est retrouvé front contre front avec Durant pour une session de « trashtalk », loin du ballon, alors que VanVleet était dans ses œuvres. Durant en a retiré le maillot de son short pour l’occasion. Et nouvelle double faute technique, synonyme d’expulsion pour Brooks.

– La toute petite soirée des Suns à 3-points. Miles Bridges ? 0/6. Jalen Green ? 0/4. Dillon Brooks ? 0/3. Et pas beaucoup mieux pour Devin Booker (2/9). Les visiteurs ont connu une soirée noire derrière l’arc avec un 5/32 final (16%). Difficile de l’emporter dans ce contexte, même si les Suns ont été plus productifs en contre-attaque (21 points à 8) et ont pu profiter des maladresses aux lancers-francs de leurs adversaires (16/30 !).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 111 MIA 104 CHA 105 CHI 107 NYK 121 CLE 102 OKC 106 MIN 113 MEM 115 LAC 97 MIL 97 BRO 104 HOU 116 PHO 104 GSW 129 SAC 110 POR 116 SAS 111