Pas de round d’observation dans cette belle affiche de la conférence Ouest, et Damian Lillard inscrit les sept premiers points de Portland et oblige Mitch Johnson à prendre un temps mort après un 3-points tout près du logo. Deni Avdija prend le relais en attaquant la raquette des Spurs dans un match très haché : 25 lancers-francs tirés dans le premier quart-temps avec un avantage pour Portland (38-35).

Autre indication : les Blazers ne cherchent pas à éviter Victor Wembanyama et ils l’obligent à venir en aide, ressortent le ballon, puis cherchent le shooteur avec une passe de plus. Résultat, Mitch Johnson rappelle très tôt Wemby sur le banc pour essayer du « small ball ».

Malgré ces changements de plan, San Antonio reste au contact (60-57 à la pause). La défense individuelle de Donovan Clingan ne suffit pas à contenir Victor Wembanyama, qui alterne tirs dans l’axe et finitions au cercle. À son retour en jeu dans le troisième quart-temps, les Spurs signent un 7-0, puis Devin Vassell marque au buzzer pour leur donner l’avantage avant le dernier acte (87-84).

Cissoko et Lillard attaquent Wembanyama

Portland ouvre le quatrième quart-temps sur un 12-2. Après un rebond offensif, Sidy Cissoko reçoit le ballon dans le corner, efface son défenseur sur une feinte de tir et monte dunker malgré le bras tendu de Wembanyama. C’est l’action de la soirée et le Moda Center est en ébullition ! Juste derrière, Lillard attire le Français loin du cercle et lui plante un 3-points longue distance. Les Blazers reprennent les commandes (96-89).

Les Spurs reviennent à -3 avant même le retour de Wembanyama à six minutes du terme. Mais ils laissent filer deux occasions sur la ligne lorsque Clingan sort pour six fautes : le lancer de la faute technique est manqué et une violation annule une tentative de Wembanyama. Puis Portland force Stephon Castle à commettre une violation des huit secondes. A moins d’une minute de la fin, Avdija rentre un 3-points avec la planche pour porter l’écart à +5.

Une remise en jeu perdue par Portland offre encore une chance aux Spurs, qui reviennent à une possession à 17 secondes du buzzer. Les Blazers ne leur en donnent pas une deuxième et concluent aux lancers-francs pour s’imposer 116-111. C’est la première défaite des Spurs cette saison en déplacement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Avdija et Lillard se partagent les commandes. Avdija combine 33 points, 12 rebonds et 7 passes, à 5/8 de loin. Lillard ajoute 29 points et 6 passes, avec un 10/10 aux lancers. Leur complémentarité est de plus en plus évidente, et difficile pour une défense de faire des choix.

– Cissoko se montre face à son ancienne équipe. Le Français inscrit 16 points et signe l’action la plus spectaculaire du 12-2 qui remet Portland devant dans le dernier quart-temps. Depuis qu’il est titulaire, Cissoko apporte de la défense sur le meilleur extérieur adverse, mais il fait preuve d’une belle efficacité en attaque.

– Tout se joue vendredi en NBA Cup. Portland passe à 2-1 avec un différentiel de +7 et reste en lice pour une place de meilleur deuxième. San Antonio conserve la tête de son groupe avec un différentiel de +48 avant son dernier match face aux Lakers. La première place du groupe C de la conférence Ouest sera en jeu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 111 MIA 104 CHA 105 CHI 107 NYK 121 CLE 102 OKC 106 MIN 113 MEM 115 LAC 97 MIL 97 BRO 104 HOU 116 PHO 104 GSW 129 SAC 110 POR 116 SAS 111